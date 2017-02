Merak u Čairu: Viktor nam posle epskog maratona doneo vođstvo

Troicki posle više od četiri sata borbe savladao Hačnova u prvom duelu Dejvis kupa – 3:2

Bilo je trilera, velike drame, ali najvažnije je da je na kraju u Nišu sve pucalo od meraka! Srbija je povela u Dejvis Kup duelu protiv Rusije, nakon što je posle više od četiri sata borbe Viktor Troicki na kolena bacio Hačanova – 3:2 (6:4, 6:7, 6:3, 7:6).

Očekivali smo da drugi reket Srbije lakše na kolena baci mladog Rusa, ali teško da imamo pravo da gledamo pobedi u zube. Posebno, jer je Viktor opravdao ulogu favorita i stvorio preduslov da, nakon večerašnjeg duela Đokovića i Medvedeva, steknemo kapitalnu prednost. Verovatno i nedostižnu prednost.

Kroz šta je sve prošao Viktor Troicki tokom četiri sata bespoštedne borbe. Proćerdao je tri meč lopte, onda bio na ivici ambisa, ali uspeo je da srcem preokrene izgubljenu situaciju u taj-brejku petog seta

Rasterećeni Hačanov odigrao je drugi i četvrti set na nivou top igrača. Mučio je Troickog „nadalovskim“ ritern udarcima, psihički rasterećen servirao je kao besan. Međutim, uspeo je Viktor da se iskobelja iz kandži Rusa i velikog psihološkog opterećnja i da slavi u drugom najdužem meču karijere.

Nošen frenetičnom podrškom sa tribina Čaira Viktor Troicki je kao u transu počeo meč. Delovalo je da će otpor Hačanova biti skršen po kratkom postupku. Naš reprezentativac je odmah uzeo brejk rivalu, a dok je niška publika zauzimala pozicije Troicki je imao kapitelnu prednost – 5:1.

Tada kao da je proradio ponos Hačanovu. Vezao je dva gema, smanio greške na minimum i počeo da mu Viktora. Tačnije, Hačanov je stigao do 5:4. Međutim, Troicki je iskoristio prvu set loptu i poveo.

Verovala je publika da će Troicki zadržati standard iz uvodnog dela meča. Međutim, ruskom teniseru kao da je proradio ponos. Viktor je počeo da mu daje vetar u leđa neiznuđenim greškam. Međutim, počeo je da se Viktor vraća u igru. Stigne na gem zaostatka posle brejka. A tada je počela iscrpljujuća borba.

Set je otišao u taj-brejk gde se visoki Rus bolje snašao, mada je Troicki imao mini brejk prednosti. Mora je Viktor da potpiše kapitulaciju posle 75 minuta igre.

Ali posle izgubljenog 13.gema Viktor nije klonuo duhom. Treći set odigrao je možda i bolje od prvog. I to u kontinuitetu. Vinerima i ubitačnim servisom Viktor je mučio Hačanova i brzo stigao do 3:0. Iako je Hačanov počeo manje da greši brzo je došao do 6:3.

I kada se očekivalo da Viktor nastavi po starom, usledilo je novo problematično razdoblje. I za našeg tenisera i za publiku u Čairu. Mladi Rus je igrao kao u transu. Skoro da nije grešio, ispaljivao je sjajne servise i uspeo je da uradi ono u šta je malo ko verovao. Da bez izgubljenog poena dođe do brejka.

Posle 3:0 za Rusa Viktor je propustio za brejk i tada su krenula kola nizbro. Hačanov je rutinski priveo set kraju.

Kada je počeo peti set verovatno su svi pomisili da Rusu spasa nema. I da Hačanov neće imati šta da traži, pošto nikada u karijeri nije odigrao meč u pet setova. Međutim, nije se Rus dugo dao. Naterao je Viktora da iscedi suvu drenovinu. I više od toga. Imao je Hačanov prednost od 4:0 u taj-brejku. Međutim, Viktor se izdigao iz pepela.