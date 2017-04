Mertens mora da pita ženu hoće li ostati u Napolju

Još jedna zapaljiva izjava predsednika Napolija

Veličina slova A A A

Dris Mertens ove godine igra u životnoj formi, iza njega je najbolja sezona u karijeri. Postigao je 22 gola i upisao pet aisstencija. Jedan je od najzaslužnijih zbog toga što će Napoli i naredne sezone igrati u Ligi šampiona.

Ipak, zbog dobrih igara traže ga mnogi evropski velikani, bez obzira što ima vežeći ugovor do leta 2022.godine. Na tu temu javio se i ekscentrični predsednik Napolija Aurelio De Laurentis koji je servirao izjavu u svom stilu.

„Mislim da on želi da ostane u Napolju, ali sa druge strane to mora da pita ženu. Ako pronađe soluciju da ostane kod nas nema nikakve dileme da ćemo ga zadržati i prihvatiti širom raširenih ruku“, poručio je De Laurentis.

On je pozunat po britkim, podrugljivim i eksplozivnim izjavama. Međutim, jasno je i njemu da Mertens mora da dobije novi ugovor.