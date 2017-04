Mesi odlučuje i kad večera kod kuće

„On je najbolji igrač svih vremena, a mnogo sam gledao fudbal i na video snimcima“, rekao je Luis Enrike

Treneri dva španska velikana Real Madrida i Barselone, Zinedin Zidan i Luis Enrike, složni su u zaključjku da je večerašnji El Klasiko u potpunosti protekao u znaku Lionela Mesija.

Argentinac je bio dvostruki strelac na Santijago Bernabeuu, a njegov drugi gol u 92. minutu diektno je odlučio ishod najvećeg derbija na svetu. Mesi je večeras došao do cifre od 500 pogodaka u dresu Barselone.

„Mesi odlučuje i kod kuće kada večera. On je najbolji igrač svih vremena, a mnogo sam gledao fudbal i na video snimcima. On pravi razliku, veliko je zadovoljstvo za sve Katalonce što ga imaju uz sebe kao svoje čulo više“, rekao je Enrike.

Strateg Kraljevskog kluba Zinedin Zidan izgubio je svoj prvi trenerski El Klasiko, a za to je lično bio odgovoran Lionel Mesi.

„Mesi je napravio razliku za svoj tim. Danas je postigao dva gola, a mi nismo bili u stanju da ga kontrolišemo. Ne samo njega već sve opasne trenutke koje smo imali pred svojim golom. Ne možemo da budemo zadovoljni jer smo mnogo toga uradili tokom utakmice, imali smo mnogo šansi da rešim meč u našu korist. Kada ne iskoristite svoje mogućnosti, onda vam se može desiti to što se nama dogodilo“, rekao je Zidan.

(FOTO: Action images)