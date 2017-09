Mesijev novi ugovor je tu, ali plata i klauzula ne znače da ostaje

Barselona se nije baš potrudila da usreći prvu zvezdu

Leo Mesi je ušao u poslednju godinu ugovora. Ne treba trošiti reči o tome kakav bi haos zavladao na fudbalskom tržištu ako Argentincu narednog leta istekne ugovor s Barselonom. Teško je zamisliti Mesija u dresu nekog drugog kluba, ali situacija sa ugovorom unosi nemir među navijače Barselone. Pogtovo što Pep Gvardiola odavno čeka bilo kakvu šansu da proba da dovede bivšeg pulena u Mančester Siti.

Barselonin predsednik Đozep Marija Bertomeu umiruje navijače katalonskog kluba rečima da je Mesi prihvatio novi ugovor.

„Mesi je potpisao ugovor i uskoro će to biti i zvanično potvrđeno. Navijači ne treba da brinu, Mesijev otac je stavio potpis. kao i njegov brat, koji vodi Mesijevu fondaciju. Pitanje je trenutka kada će biti obavljena i formalnost oko zvanične potvrde. Bili smo u gužvi sa vremenom, pa nismo stigli do sada da to uradimo. Do kraja meseca bi trebalo...“, rekao je Bertomeu.

Međutim, neki mediji pišu da ni potpis novog ugovora ne mora da znači da ćemo gledati Mesija i narednih godina u Barseloni. U vreme kada Real i Barsa blindiraju igrače nerealnim otkupnim klauzulama u strahu da im se opet ne desi situacija kao sa Nejmarom, Mesijeva kaluzula u novom ugovoru će biti “samo“ 300.000.000 evra. Kažemo, „samo“ jer uprkos tome što je reč o basnoslovnoj sumi, tržište je poludelo i neko bi zaista to mogao i da plati. Iako Mesi ima 30 godina...

U Barsi se brane rečima da niko, pa čak ni Mesi, nije neophodan ako želi da ode iz kluba.

„Barsa nikada neće zadržavati igrača ako on kaže da želi da ide, kao što se to radi u nekim drugim klubovima po Evropi. Imamo drugačiji način funkcionisanja u odnosu na ostale klubove i smatramo da je igrač srećan i zadovoljan kada dođe da igra kod nas. Zato je svejedno da li će klauzula biti petsto miliona, šeststo miliona, milijardu ili milijardu i po. Ako igrač želi da nas napusti, razgovaraćemo s njim i videti šta je najbolje. To je ono što nam je nedostajalo kod Nejmara. Ispalo bi bolje za sve da je došao i rekao nam da želi da ode“, rekao je Bertomeu.

Barselona je spremila Mesiju ugovor vredan 24.000.000 evra godišnje. Prema aktuelnoj situaciji na fudbalskom tržištu, to je plata koja baš i nije na nivou Argentinca. Uostalom, Nejmar u Parizu ima 30.000.000 godišnje, a Mančester Siti bi sigurno mogao da iste uslove ponudi Mesiju. Ovoga puta za razliku od prethodnih slučajeva, Barselona baš i nije uradila sve što je mogla da učini Mesija srećnim i zadovoljnim.

Da li će to biti razlog da Argentinac prelomi i napusti klub u kojem je postao veći od njega, pokazaće naredni meseci...

