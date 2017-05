Mesijeva impozantna kolekcija: Za rukav je vukao samo Zidana, tu su i Nedved, Toti, Lam, Anri... Ali nema Ronalda

Fotografija za pamćenje

Nije samo do broja, već i do toga što je skoro svaki autentičan, znojem natopljen na terenu. Svi oni u jednom trenutku naleteli su na Lionela Mesija. I većina ih je pognute glave napustila teren. Ali to je i najmanje bitno, jer porazi su sastavni deo sporta. Isto koliko i pobede. Koliko i poštovanje protivnika. A valjda baš ovaj poslednji segmet fudbalske igre, nagnao je Barseloninog asa da u svojoj rezidenciji oformi jednu od impresivnijih kolekcija dresova.

Samo da nabrojimo neke od glavnih zvezda u Mesijevoj sobi uspomena: Tijeri Anri, Raul, Iker Kasiljas, Frančesko Toti, Pavel Nedved, Filip Lam, Serhio Aguero, Jaja Ture. Ima tu i nešto manje zvučnih imena poput Jusefa el Arabija, te Ćabija Prijeta, Manuela Lancinija, Ernana Lambertija... Naravno, od saigrača Sesk Fabregas, Đerar Pike, Dani Alves, Luis Suarez... Zemljaka koliko voliš: od Dijega Milita, preko Anhela di Marije do Pabla Aimara...

"Ne tražim nikad dresove, ali ako ima nekog Argentinca na terenu - zamenim se sa Argentincem. Ako ne, menjam se sa onim ko mene pita. Ne idem po terenu da vučem nekog za rukav. Uradio sam to jednom doduše... Pitao sam Zinedina Zidana", prisećao se ranije Mesi.

Pored Argentinaca, tu su i Francuzi, Italijani, Španci, Holanđani, Urugvajci, Meksikanci, Nemci, fudbaleri iz Obale Slonovače, Gvineje, Portugalije... Zanimljivo niko iz Engleske. A koliko vidimo ni iz Srbije mada je to mnogo manje čudno.

Mnogo manje nego odsustvo dresa Mesijevog jedinog pravog rivala - Kristijana Ronalda.

