Mesijevih 38 golova na 39 utakmica i Domenekova tvrdnja: Ma taj je gotov!

Bivši selektor Francuske nikad nije dosadan

Posle debakla od (0:4) uz Parizu Remon Domenek je unakazao pojedine Barselonije asove. Lionela Mesija i Andresa Inijestu ponajviše. Nije ih štedeo. Ali posle Barsinih 6:1 u revanšu ublažio je stavove. Uglavnom. Za Mesija i dalje tvrdi - početak kraja.

“Bio je najgori na terenu. Uvek u centru igrališta, kao da ne želi da trči nazad, a nije to. Nego se kad ima loše utakmice - uvek to radi - povuče nazad, on zaista veruje da organizuje igru, želi sve da radi“, kategorički će Domenek pre no što poentira.

“Bliži se kraju. I to je u redo, dao je toliko mnogo, bio je magičan. Ali protiv Pari Sen Žermena? Nestao sa lica mesta“.

Sa druge strane, superlativi lete kad Domenek govori o Nejmaru.

“Oduzimao je dah, jer se borio, verovato je, napadao do samog kraja. On i Suarez, samo što je Suarez drugačiji, on bi trebalo da nosi bokserske rukavice“, otvoreno će bivši selektor Francuske.

(FOTO: Action Images)