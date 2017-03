Maverik Vinjales je junak prve GP epizode – Jamahin kišni GP Terminator je osvojio Katar

Start je kasnio zbog kiše, pretio je debakl, a onda se pojavio Žoan Zarko koji nas je galamurounim startom i prelaskom na prvu poziciju uveo u trku iz koje se iz pepela podigao Valentino Rosi

Rođen je novi „Kišni čovek“, ali ovoga puta u GP kraljevskoj klasi! Maverik Vinjales je osvajač Velike nagrade Katara. Drugo mesto zauzeo je Andrea Doviciozo, koji se bukvalno do poslednjeg kruga borio sa Jamahinim novajlijom! Treće mesto, pripalo je Valentinu Rosiju, popularnom Doktoru koji se izdigao iz pepela, pretekao sve što se moglo preteći i dokazao da on nikada ne sme biti zanemaren!

Aktuelni šampion Moto GP klase, Mark Markez, nije izdržao nasrtaje Valentina Rosija. Trku je završio na četvrtoj poziciji. Na petom mestu našao se Dani Pedrosa, dok je šesto mesto osvojio Aleiš Espargaro. Pored njega, u prvih deset motociklista našli su se,Skot Reding, Džek Miler, Aleks Rins i Folger. Tok trke je bio potpuno čudan. Nakon Zarkovog izletanja, prvu poziciju je preuzeo Doviciozo, da bi zatim nastupila ogorčena bitka između njega i pobednika trke, Maverika Vinjalesa. Ništa se nije znalo sve do samog finiša trke. Tri kruga pre kraja formiran je konačan poredak. Vinjales, Doviciozo, pa zatim Rosi, zbog čega sada imamo priliku da napišemo kako su se na pobedničkom postolju našle dve fabričke Jamahe i jedan Dukati.

Markez je samo u početnoj fazi trke bio konkurentan. Nakon toga nije imao više zadovoljavajući tempo, pa se može reći da je četvrta pozicija ujedno i realna za trkački status prikazan na pisti Losail u Kataru. Dani Pedrosa je vozio solidno, dok se za Aleiša Espargara može reći da je njegova vožnja Aprijinog motocikla možda i najprijatnije iznenaženje prve trke u sezoni.

Bitna je informacija da se na startu trke izuzetnom vožnjom istakao debitant, Žoan Zarko na Jamahi. On je jedno vreme čak i vodio, ali ga je jedna greška koštala izletanja i pada. Verovatan razlog njegovog pada mogla bi biti vlažna staza koja je mučila kraljevske motocikliste tokom celog trkačkog vikenda.

Inače, kiša je umalo nije otkazana prvu Moto GP seansu na pustinjskoj stazi Losail! Pljusak je počeo 19.55, a start trke GP kategorije bio je bio zakazan za 20.00 časova! Na kraju je sve došlo na svoje, pa smo gledali uzbudljivu trku koja je po napetosti više ličila na Moto 3 nego na Moto GP klasu.

Ukoliko izuzmemo par detalja vezanih za organizacione probleme, odnosno za kišu koja je i otkazala zvanične kvalifikacije, ukupan utisak vezan za kvalitet trke je pozitivan. Pokazalo se da su Jamaha i Dukati veoma konkurentni, ali i da u normalnim uslovima trke možemo da računamo i na Repsol Hondu. Dakle, Mark Markez ima s čim da brani titulu. Valentino Rosi takođe može da se nada najboljem ukoliko još malo spozna čari nove "M1" Jamahine mašine. Uz to, a na stazi Losail se to lepo videlo, Maverik Vinjales će se naći u prilici da bude konkurentan na većini trka. On bi stoga još večeras mogao da potpiše kandidaturu za GP titulu.

Piše:Miloš Milić

(Foto: Print Screen)