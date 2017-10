Micić za MOZZART pred Zvezdu: Ovde se živi za Žalgiris, košarka je druga religija

"Iskreno, ne bih potcenio crveno-bele”, kaže osvajač srebra sa reprezentacijom Srbije na nedavno završenom Evrobasketu

Duel Žalgirisa i Crvene zvezde je sam po sebi veoma važan, prvi je u novoj sezoni Evrolige, a posebno značenje imaće za Vasilija Micića, čoveka koji je nosio dres crveno-belih u sezoni 2015/2016.

I sam u razgovoru za naš sajt kaže da je veoma uzbuđen što će igrati protiv kluba koji ga je “vratio” na košarkašku mapu, ali da nikako ne bi potcenio Zvezdu iako je ovog leta tim sa Malog Kalemegdana promenio 11 igrača.

Pored toga, govorio nam je Vasa i o životu u Kaunasu, dao neke insajderske informacije o Žalgirisovom timu, a govorio je i privatnom avionu koji poseduje Zelena šuma.

"Iskreno, ne bih potcenio Zvezdu. To je tim koji ima dobar sistem, ima dosta dobrih mladih igrača, ali i onih iskusnih. Biće dobra utakmica. Negde nas svrstavaju u isti rang pred početak takmičenja. Nikada nisam igrao protiv Zvezde otkako sam otišao iz kluba, uzbuđen sam iskreno. To mi je najlepši period u karijeri, osvojio sam titule, dogurao daleko u Evropi za Zvezdom. Zvezda me je vratila", kaže Micić za MOZZART Sport.

Iskoristili smo priliku da u razgovoru pitamo Vasu da nam malo približi Zvezdinog večerašnjeg protivnika. Pre svega, šta se događa sa Di Bostom, da li će igrati?

"Povredio je stopalo. Išao je da snima, ima nategnutu tetivu na nekom čudnom mestu stopala. Ne znam da li će igrati, imaće dodatne preglede pa će onda odlučiti".

Prešao je Micić i na dublje teme.

"Mnogi igrači su otišli u NBA da budu 15. igrači umesto da igraju ovde. To ne razumem. Žalgiris ima dobre Litvance, ali i strance. Tu je Brendon Dejvis, najinteligentniji stranac sa kojim sam igrao. Jako je interesantan, veoma inteligentan. Podseća na Lesora, ali ima i veoma dobar šut sa poludistance. Atleta je, jako je pametan u igri", rekao je Micić.

Kakva je situacija na tvojim, plejmejkerskim pozicijama?

"Tu je Kevin Pangos. Igra pizicije jedan na dva, ovo mu je druga sezona i ima veliko poverenje trenera. Odlazak Lekavičijusa u PAO nas nije previše oslabio. Tu je i Bost, menjamo se na plejmejkerskoj poziciji. Dalje, od stranaca, pomenuo bih i Vajta, on je igrao sa Pefijem u Zenitu prošle sezone. Atleta je, četvorka je, ali može da igra i na trojci. Veoma zanimljiv igrač".

Nastavio je Micić analizu bez daljih pitanja.

"Ulanovas je na trojci, jako dobar košarkaš. Naravno, trojkaš Milaknis je važan, iskusni Jankunas je baš dobar, sviđa mi se kako igra. Kavaliuskas možda može da pruža i bolje partije, veliki je pritisak na njemu. Po pitanju stila, trudimo se da igramo brzo i agresivno".

Kakve su ambicije Zelene šume? To je tim sa budžetom od 8.500.000 evra.

"I Žalgiris i Zvezda imaju slične ciljeve - titule u domaćem šampionatu i Kupu, a da se u Evroligi ostvari što više pobeda. Jasikevičijus ne želi da kalkuliše, uvek ide na pobedu, znači klubu svaka pobeda i na finansijskom planu".

Da li se Micić navikao na život u Kaunasu? Prošle sezone bio je u Bursi dok je nastupao za turki Tofaš.

"Ne mogu da kažem da je život preinteresantan, pada kiša, ali ovde ljudi žive za košarku. Nazivaju je drugom religijom. Ceo grad živi za Žalgiris. Čak i oko 50 odsto ljudi u Viljnusu najvija za Žalgiris. To je impresivno. Klub ima ugovor na 10 godina sa Evroligom pa je i interesovanje ogromno. Žalgiris je poslednje dve godine biran za klub sa najboljom organizacijom".

Mnogi ne znaju, ali Žalgiris ima takve uslove za rad da mogu da mu pozavide mnogi evropski klubovi.

"Uslovi su vrhunski. Imamo privatni avion što je velika prednost. Taj avion je čak koristila i reprezentacija Litvanije. Pola plaćamo taj avion, a pola ide na ime marketinga. Posebno kada dođe onaj naporniji deo sezone to će biti mnogo važno zbog lakšeg transporta i manjeg umora. Mogu da kažem da Žalgiris ima uslove koji među najboljim u Evropi".

Kakva atmosfera očekuje Zvezdu u Žalgirio arena? Koliko navijača?

“Na ovim manjim utakmicama bude oko 4.000-5.000. Mislim da će biti puna arena i lepa atmsofera. Kao što rekoh, ovde se živi za košarku, ovde se živi za Žalgiris”, zaključio je Micić.

Biće to sudar trenutno najboljih timova dve “najkošarkaškije” zemlje u Evropi. Meč za uživanje.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak:

CSKA Moskva - Olimpija Milano 93:84

/Higins 21 - Gaudlok 17/

Anadolu Efes - Real Madrid 74:88

/Mekolum 26 - Dončić 27/

Bamberg - Makabi Tel Aviv 71:88

/Zizis 16 - Džekson 27/

Olimpijakos - Baskonija 75:64

/Printezis 17 - Šengelija 13/

Unikaha - Fenerbahče 68:67

/Šermadini 12 - Slukas 15/

Petak:

19.00: (1,45) Žalgiris (15,00) Crvena zvezda (3,05)

19.00: (1,70) Himki (14,5) Valensija (2,30)

21.00: (1,45) Barselona (15,00) Panatinaikos (3,05)