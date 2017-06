Micić za MOZZART Sport: Šarunasov poziv je bio odlučujući

“Leo Vesterman mi je rekao da je baš mnogo napredovao kod Jasikevičijusa”, kaže srpski plejmejker, od juče novi igrač Žalgirisa

Sve se zbilo tako brzo. Vasilije Micić je postao novi košarkaš Žalgirisa, iako su se kao njegove moguće destinacije pominjale Valensija i pre svega Anadolu Efes.



Micić je odigrao prilično dobru sezonu u Tofašu u Turskoj, beležio je izuzetne brojke i davao i po 25 poena na nekim utakmicama što nije promaklo iskusnom oku Šarunasa Jasikevičijusa i velikom klubu kakav je Žalgiris.

U razgovoru za naš sajt nekoliko sati po potpisivanju ugovora Micić je izrazio zadovoljstvo transferom, ali i istakao da se sve desilo veoma brzo.

U tri dana.

"Prelep osećaj. Sve se desilo u tri dana. Prevagnulo je to što ću igrati kod Šarunasa Jasikevičijusa i to što sam želeo da igram u Evroligi. Novac mi nije bio prioritet, stavio sam ga na treće ili četvrto mesto. Bilo je još nekih novčano jačih opcija, ali prethodno navedene stvari su prevagnule da se odlučim za veliki klub kakav je Žalgiris", rekao je Micić za naš sajt.

Posle veoma dobre sezone samopozdanja mu ne manjka. Deluje da je prošao put od “talenta” do izgrađenog igrača. Sada je na njemu da pokaže šta zna na najvišem evropskom nivou.

"Oslanjam se na to koliko ja mogu da pokažem. Znam da te priče kakav sam talenat ili kakav sam bio nisu važne. Želim da pokažem koliko mogu, mlad sam. Znao sam da je Tofaš usputna stanica ka vrhu, znam dokle mogu da dođem i hoću da mi se karijera razvija pravilno, da idem korak po korak. Ostavio sam sve komentare sa strane, imam fokus i veru u sebe".

U odabiru kluba odlučujuću ulogu imao je poziv Šarunasa Jasikevičijusa. Kaže - i sam se iznenadio kada ga je pozvao košarkaški idol.

"Zvao me je Šarunas. I ja sam se iznenadio kada sam počeo da pričam sa njim. On je bio moj idol. On, Dijamantidis i Teo. Rekao mi je da me želi u klubu. Ja sam malo pre toga vagao - da li da potpišem, da li ne - ali kada me je on pozvao, odmah sam prelomio".

Razgovor je obavio i sa Leom Vestermanom, plejmejkerom koji će napustiti ekipu iz Kaunasa prema poslednjim informacijama sa košarkaškog tržišta.

"Pričao sam sa Leom. Rekao mi je da i on sam ne veruje kako je mnogo napredovao kod Šarunasa, da ni sam to nije očekivao. Jasikevičijus voli da igra sa dva pleja, ja mogu i na dvojci da se snađem tako da mi to odgovara", kaže Micić kome će konkurencija biti Lekavičijus i Pangos.

Na kraju, da li misli da bi ovako dobre igre iz Tofaša mogle da doprinesu pozivu na širi spisak Aleksandra Đorđevića pred predstojeće Evropsko prvenstvo?

Naravno, Micićeva želja nije upitna.

"Video sam se sa selektorom Đorđevićem pre dve nedelje u Minhenu, rekao mi je da mu je drago što sam imao dobru sezonu. O pozivu za reprezentaciju nismo razgovarali. Naravno da bih mnogo voleo da dobijem poziv, ali to ne zavisi od mene, na selektoru je da odluči", zaključio je Micić.

Piše: Strahinja Klisarić

(FOTO: Starsport)