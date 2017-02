Micov: Zvezda ide u TOP 8, možda i mi možemo da joj pomognemo

"Igramo toplo-hladno, eto kod kuće protiv Baskonije, koja je tu negde u borbi za TOP 8, i sa Darušafakom koju smo već dobijali i u izbacili u kupu", kaže srpski košarkaš

Veličina slova A A A

Zvezda je pregazila Galatasaraj u dvorani Aleksandar Nikolić i pokazala da više nego ozbiljnim koracima gazi prema četvrtfinalu Evrolige.

Jedan od retkih igrača u sastavu Ergina Atamana koji je pružao kakav-takav otpor crveno-belima bio je srpski internacionalac Vladimir Micov, koji je utakmicu završio sa 11 postignutih poena, ali su zakazali ostali igrači istanbulskog velikana.

"Znali smo da će biti veoma teško, oni su favoriti u odnosu na prvi meč, gde smo mi imali neke ambicije, ali se onda sve okrenulo. To sam govorio i u najavi utakmice, oni se bore za TOP 8, a mi smo odavno izgubili sve šanse za prolazak. Kod kuće igraju sjajnu košarku, agresivnu odbranu, iz toga proizilazi odličan napad. Mi smo se borili u prvoj četvrtini, pogađali neke šuteve, a posle stali i sa odbranom i napadom, do poluvremena su otišli na plus 20, u trećoj četvrtini smo probali da se vratimo, ali nismo uspeli, pa je bilo samo pitanje sa kojom će se razlikom završiti meč", rekao je Micov.

Koliko je teško bilo igrati u atmosferi kakvu prave navijači Crvene zvezde?

"Delije prave najbolju atmosferu, to je bilo i zvanično potvrđeno. Naše je da se koncentrišemo na teren, da probamo da reagujemo na najbolji način. Njih navijači nose, mi smo igrali i druge utakmice pred punim halama, igrali smo i dobro i loše. Sigurno da utiču navijači, ali je pre svega njihova agresivna odbrana donela rezultat".

Da li je Ataman davao posebne savete igračima kako da se ponašaju u specifičnoj atmosferi beogradskog hrama košarke.

"Nije, dovoljno smo mi pametni. Ja sam govorio novim igračima kakvi su problemi bili pre. Bila je dobra organizacija i stvarno nije bilo nikakvih problema".

U pojedinim trenucima je delovalo kao da su se igrači Galatasaraja predali pre vremena. Da su čuvali snagu za neke naredne izazove.

"Nismo, jednostavno što se kaže u žargonu - kad voda uđe u uši... Oni su se odlepili na 20 poena razlike i to je to. Možda je izgledalo na terenu da smo odmarali jer smo igrali loše. Na početku sezone smo potpisali dosta stranaca, ali smo očigledno napravili dva promašaja sa plejmejkerima, gde su oterana obojica posle dva-tri meseca, a to je najvažnija pozicija u ekipi. Igrali smo bez pravog organizatora igre".

Da li će Zvezda obezbediti plasman u TOP 8?

"Milsim da hoće. Iskreno ne znam kakav im je raspored, ali možda i mi možemo da im pomognemo što se kaže. Igramo toplo-hladno, eto kod kuće protiv Baskonije, koja je tu negde u borbi za TOP 8, i sa Darušafakom koju smo već dobijali i u kupu izbacili. To možda može da pomogne, u svakom slučaju imaju velike šanse", zaključio je Micov.

(FOTO: Star Sport)