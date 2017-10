Miha besan zbog rasističkih uvreda: Nekoliko kretena koji nemaju m... da mi to kažu u lice

„To su prozivke koje vređaju ceo jedan narod“, poručio Miha

Gostovanja na jugu Italije nikada nisu ni laka, ni prijatna. Pogotovo za klubove sa „bogatog“ severa Italije. Južnjaci često najprizmenijim uvredama vređaju rivale sa severa zemlje, a na tapetu je danas bio srpeki trener Siniša Mihajlović.

Miha je sa Torinom gostovao Krotoneu, u Kalabriji i bio meta rasističkih uvreda i povika. Domaći navijači su Mihajloviću skandirali „Ciganine, ciganine“ što nije prvi put da se dešava u Italiji. Slično su ga vređali i Juventusovi navijači, a sada kada svi u Italiji znaju koliko to nervira Sinišu, sve više pokušavaju da ga isprovociraju na taj način.

Posle meča u Kalabriji, Mihajlović je bio razočaran i ljut zbog uvreda.

„Čuo sam prozivke. Žao mi je jer poštujem druge i očekujem da i mene poštuju. Prozivke „Ciganine“ vređaju čitav jedan narod, a ne samo mene i to je nažalost nekultura sa kojom Italija ima problem. Žao mi je ljudi iz Krotonea koji se stide zbog nekoliko kretena. Voleo bih da mi ti koji su to skandirali, kažu to isto u lice. Ali malo njih ima m... za tako nešto“, poručio je Mihajlović.

