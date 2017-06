Miha o fudbalskom sinu Donarumi: Znam šta bih ja uradio! Okrenuo je pola Italije protv sebe…

Ni Siniša Mihajlović nije ostao imun na sapunica koja trese Italiju

Kada je u meču protiv Sasuola odlučio na gol Milana stavi 16-godišnjeg Đanluiđija Donarumu, Siniša Mihajlović je možda mogao da nasluti kakvog je fudbalskog monstruma napravio. Ali mu verovatno nije padalo na pamet da je Milanu na neki način učinio i medveđu uslugu pošto mladi golman danas ne bi vredeo ovoliko i ne bi se lomila koplja oko njega, da mu Mihajlović nije ubrzao karijeru.

Da je sve išlo prirodno, Donaruma bi danas samo bio maldi talenat koji bi imao prirodan put u karijeri i može još ne bi ni dobio šansu na golu Milana. Ipak, Mihajlović nije mogao ostane imun na Donarumin talenat i lansirao ga je u fudbalsko sazvežđe. Kao njegov “fudbalski otac” ni on nije ostao imun na sagu koja traje oko Donarumine odluke da odbije novi ugovor u Milanu u zabode nože u leđa klubu koji ga je napravio.

Miha poznaje karakter mladog golmana…

“Ne znam detalje i dinamiku dosadašnjih pregovora, niti volim da gledam u tuđe dvorište. Znam da je Điđo jak karakter, stalo mi je do njega, ali moramo biti svesni da je on i dalje momak od 18 godina. Da bi postao veliki šampion mora još da raste i uči. Da sam na njegovom mestu, ja bih izabrao da rastem sa klubom koji mi je dao šansu, u kojem me vole i u kojem su imali strpljenja sa mnom”, kaže Mihajlović.

Mihajlović smatra da bi Donaruma trebalo da se oduži Milanu.

“Nema potrebe da žuri, ima ispred sebe još 20 godina karijere. Razumem i Rajolu koji dobro radi svoj posao i donosi mnogo novca svojim klijentima. Da sam na Điđovom mestu, ostao bih u Milanu iz poštovanja i zahvalnosti, ali i da napredujem. Ponudili su mu jako dobre uslove u ugovoru, pa može da bude zadovoljan i sa te strane. Teška je ovo situacija… Momak ima samo 18 godina, a već je okrenuo pola Italija protiv sebe. Ovo može da ugrozi napredak u njegovoj karijeri, iako je jak momak. Cela situacija je mogla bolje da se ispregovara sa obe strane”, kaže Miha.

(FOTO: Action images)