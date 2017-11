Miha o Vanjinom slobodnjaku: Šutirao bi i da je bilo 0:0! (VIDEO)

„On ima moćan i precizan udarac! Ne vidim ništa čudno u tome”, kaže srpski strateg

Italija večeras priča o Torinu, Vanji Milinković Saviću i Siniši Mihajloviću. Mladi srpski golman na debiju u dresu Bikova izveo je fantastičan slobodan udarac u nadoknadi večerašnje utakmice četvrte runde Kupa Italije sa Karpijem na Olimpiku i žestoko prodrmao prečku protivničkog gola.

Komentari za ovakvu odluku srpskog stručnjaka su različiti, ima i dosta negativnih, dok je publika u Torinu na to gledala sa oduševljenjem.

„Vežbali smo to. On bi šutirao i da je bilo 0:0. Ima moćan i precizan udarac. Ne vidim ništa čudno u tome”, rekao je Mihajlović.

Ono što je daleko važnije, mladi srpski golman je sačuvao svoju mrežu na debitantskom nastupu za Torino i u nekoliko navrata uspešno odbranio udarce protivnika. A što se tiče karijere kao izvođača slobodnih udaraca, ostaje da se vidi kakvim će ići tokom.

