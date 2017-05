Miha poludeo zbog „cigansko i srpsko g...o“: Znate gde živim, dođite! Ajde da vas vidim...

Srbin zapalio Italiju, poziv navijačima Juventusa da mu kažu u lice uvrede kojim su ga zasipali

Možda se trenerski kvaliteti iniše Mihajlovića nekome ne sviđaju. Možda uvek nije bio primer dobrog ponašanja. Možda je često umeo da bude trvdoglav u svojim stavovima.

Ali za Mihu niko ne može da kaže da je licemer i da jedno priča, a drugo radi. Ono što misli, to i kaže. A sada je zapalio Italiju kontroverznim izjavama o rasizmu na stadionima i uvredama koje stižu sa tribina.

U vatrenom torinskom derbiju, Mihajlović je isključen posle žestokih protesta zbog (ne)opravdanog crvenog karton za njegovog igrača Akvu. Mihajlović je žućno reagovao i morao je napusti klupu, a njegov tim je tek u nadokandi vremena primio izjednačujući gol...

Osim toga što je posle meča ušao u vatrenu polemiku sa legendarnim Đanlukom Vijalijem, Mihajlović jeimao i performans na konferenciji za medije. Reagovao je rasitičke uvrede navijača Juventusa...

„Toliko se priča o rasizmu na stadionima, ali to ne bi trebalo da važi sam za uvrede igračima koji su tamnoputi. Rasizam nije samo crno ili belo. Rasističke uvrde su i kada neko govori „cigansko g...o“ ili „srpsko g...o“. Šta ćemo sa tim rasizmom? To su uvrede kojima se vređa ceo jedan narod. Poručujem svima njima koji su me vređali da sam „cigansko g...o“ i „srpsko g....“ da dođu u hotel i da mi to kažu u lice. Živim u ulici Prinćipi Pijemont, znaju gde mogu da me nađu, pa neka dođu. Da vidim da li imaju m... da mi kažu u facu“, rekao je nervozni Mihajlović.

