Mijailović: Posle Gagića stiže još jedan igrač u reket! Muta pokvario dolazak Zagorca

"Videćemo koliko ćemo obeštećenje morati da platimo ili će i oni sporazumno dogovoriti. Znaće se za nekoliko dana“, kaže predsednik Partizana o drugom potencijalnom pojačanju

Veličina slova A A A

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović potvrdio je da bi centar Đorđe Gagić uskoro trebalo da potpiše ugovor sa crno-belima, ali je naveo da klub iz Humske pregovara sa još jednim potencijalnim pojačanjem koje "igra u reketu" ne želeći da otkrije njegovo ime.

“U ovom momentu teško je naći igrača na tržištu, svi su pod ugovorima. Sa Gagićem se desio sporazumni raskid ugovora sa njegovim klubom, a kada je reč o drugom igraču, ne bih smeo da iznosim njegovo ime jer bi to štetilo i Partizanu i njemu i njegovom sadašnjem klubu. I on igra u reketu. Videćemo koliko ćemo obeštećenje morati da platimo ili će i oni sporazumno dogovoriti. Znaće se za nekoliko dana“, kaže Mijailović za Sport klub.

Nije Balašević, ali jeste Đole - Gagić stiže u Partizan!

Na klupu je posle smene Nikolića seo Nenad Čanak, a na pitanje da li je on dugoročno rešenje, predsednik crno-belih kaže:

“Njemu nije lako što je preuzeo klub u ovom momentu, treba da reši brojne probleme u sportskom sektoru. Videli ste, tri-četiri utakmice smo izgubili našim greškama, loša je komunikacija između igrača nekada. Čanku treba podrška, imamo još devet utakmica i trebalo bi da dobijemo šest kako bismo završili među najbolja četiri, što nam je cilj. Kao što stoji u njegovom ugovori, Čankovi rezultati reći će da li je on dugoročno rešenje ili nije. Ipak, mislim da je praksa u svetu pokazali da mladi i energični treneri prave rezultate, zato mislim da bi on mogao da bude rešenje na duže staze.”

Rade Zagorac bio je na korak do dolaska u Partizan, na kraju se sve izjalovilo, a Mijailović objašnjava šta je bila tačka raskola.

“Zagorac je prihvatio ono što je Partizan predložio i u finansijskom smislu i kada je reč o dužini ugovora. Muta Nikolić je na konferenciji rekao da Zagorac traži mnogo više novca nego što je zapravo traženo. Igrač se povukao i nije želeo na takav način da dođe. To je velika šteta za sve strane, mislim da ne bismo imali ove probleme da se to nije desilo. Jedna nepromišljena rečenica pokvarila je taj transfer, uz još neke informacije koje su izlazile u javnost u toku pregovora“, istakao je Mijailović za Sport klub.

(FOTO: Starsport)