Mijailović: Vreme je za promene u Partizanu, od istorije se ne živi!

Rok za predlog novog Upravnog odbora do petka

Čačanski biznismen Ostoja Mijailoviću ozvaničio je kandidaturu za predsednika Partizana, a Skupština kluba mu je na sastanku u ponedeljak poverila mandat da do petka predloži novi Upravni odbor. Takođe, na istom sastanku usvojene su izmene statuta po kojem je povećan broj članova UO na 18 i uvedena mogućnost predsednika da postavlja direktora kluba.

"Pre nekoliko dana nagoveštavao da želim da se usaglasimo oko nekih stvari, izmenama i dopunama statuta. Ja sam novi koji dolazi u klub, ljudi iz javnog života žele da uđu. Hteli da se usaglasimo sa svima da su potrebne neke promene u Partizanu. Situacija je teška, najteža u istoriji kluba. Od kapitala imamo trofeje, istoriju i znak kluba. Obaveze su jako velike".

On je istakao da je Partizan klub bogate istorije, ali da to u ovom trenutku ipak pada u drugi plan.

"Potreban je novi sistem. Ali da bi ga sproveli mora da prihvati skuptsina. Hteo sam da dobijem četiri dana da sastavim upravno odbor. Od istorije se ne živi, već se pamti i uči kako da radimo dalje. Ljudima moraju da se isplate zarade da bi mogli da preuzmu odgovornost. Hvala skupštini koja mi je dala mandat.Ostaje da u petak potvrdimo to."

Da li će njegovim dolaskom biti više novca u klubu?

"Biće novca ako budemo pravilno radili u budućnosti. Novac treba da bude proizvod našeg rada i angažovanja", poručio je on.

Ostojić je istakao da želi da skine pritisak sa trenera i igrača.

"Nisam čovek koji skače za prvom loptom. Dobro sam razmislio o svemu i shvatio da ljudi u klubu žele moj dolazak. Klubovi u Srbiji, pogotovo Partizan i Zvezda najmanje koriste svoj bren koji najbolje mogu da prodaju. Mora da se postavi sistem kao u ozbiljnoj kompaniji. Da trenera i igrače oslobodimo pritiska oko toga da li ima novca. Napravićemo presek što se tiče dugovanja u kakvoj se situaciji nalazi klub."

Budući predsednik crno-belih tvrdi da će u novi upravni odbor ući ljudi koji će investirati novac u klub.

"Imaću konsultacije i sastanke sa potencijalnim članovima novog UO. Ne bih da licitiram sa imenima. Ti ljudi će isključivo donosti u Partizan. Svako ko voli Partizan sada će imati da pokaže koliko ga voli. AKo u petak skupština prihvati moj predlog, odmah krećemo da radimo. Ja sam samo mašinovođa i nisam sam. Odmah će situacija biti bolja, jer imamo nekoliko spremnih ugovora o sponzorstvu. Moramo da učinimo sve da točak koji je u blatu izađe na ulicu."

Bilo je dosta priče oko toga da li Mijailović može da obavlja funkciju predsednika Partizana pošto je istovremeno i poslanik u skupštini Srbije. O tome su govorili i pojedinci iz uprave JSD Partizan i fudbalske sekcije.

"Bio sam deo FK od 2015. do 2016. Znaju svi kako smo se razišli. Želim im sve najbolje. Tamo je bolja situacija nego u košarkaškom klubu. Nemam ništa dobro, niti ništa loše da prokomentarišem o tim ljudima. Zakon jasno definiše da li može ili ne može. Imamo u parlementu ljude koji su predsednici klubova i saveza. Ovo nije moj lični hir, došao sam na zahtev Partizanovaca."

Trener Miroslav Nikolić rekao je da dolazak novog predsednika može da promeni ambicije i ciljeve kluba.

"Smešno da KKP nema predsednika, dobro je što se ovakav čovek pojavio. Potrebna je nova energija. Što se tiče sportskog dela, ne dam nikom da se meša u sportski deo. To je samo moje i meni je kao treneru i starom Partizanovcu mnogo važno da vratim klub tamo gde mu je mesto. Voleo bih da pobeđujemo sve utakmice, pitanje šta je realno. Sa malim budžetom bez predsednika smo napravili kjakav takav tim. Sad se sitaucija menja. Ove sezone da vratimo dugove, a sledeće sezone može da bude drugačije“, zaključio je Ostojić.

