Mijatović za MOZZART Sport: Ronaldo je genije! Amsterdamska titula je sve promenila - Juventus ne leži Realu, ali titula ostaje u Madridu

Sudar fudbalskih bogova ili titana, kako vam je draže. To je otprilike ono što se desi kada se na terenu na suprotstavljenim stranama nađu Real Madrid i Juventus. I uvek su to epski dueli na ovaj ili onaj način. A među tim fudbalskim božanstvima koja su pisala istoriju institucije kakav je Real Madrid, verovatno najveći klub na svetu, je i Predrag Mijatović.

I to kao čovek koji bio glavni glumac i protagonista najduže čekane titule u istoriji madridskog giganta. Navijači mu nikada neće zaboraviti čuveni amsterdamski gol za pobedu baš protiv Juventusa.

"Prvo što mi padne na pamet kad se setim tog finala je da ne mogu da verujem da je već prošlo 19 godina. Sve ono što se dešavalo na samoj utakmici i posle nje veoma je teško opisati rečima. Taj gol u Amsterdamu je vrhunac moje karijere u kojoj je bilo dosta lepih momenata. I danas u Madridu pričaju da je specifično kako smo proslavili tu titulu. Odnosno, da nijedna druga titula nije bila toliko slavljena. U nekoj vrsti šale kažu da je to titula kojom smo iz crno-bele tehnike prešli u boju. Iskoristili smo istorijsku šansu koja nam se tada ukazala i to je bila neka vrsta prekretnice za ceo klub", rekao je Mijatović u razgovoru za MOZZART Sport.

Madridski klub je tada posle 32 godine čekanja od čuvenog briselskog finala sa Partizanom, osvojio trofej prvaka Evrope, sedmi u klupskoj istoriji. Večeras će u Kardifu ekipa Reala imati priliku da se domogne 12. pehara.

"Očekujem dosta tvrdu i tešku utakmicu. Liga šampiona je veoma značajna za oba kluba. Ova generacija Reala ima šansu da uđe u istoriju po dva osnova - kao prvi tim koji je odbranio trofej u LŠ, odnosno kao prva ekipa Reala posle 57 ili 58 godina koja je odbranila duplu krunu. Sa druge strane u Juventusu, na primer, imate jednog Đanluiđija Bufona koji je jedan od najboljih golmana u istoriji a još nije osvojio ovaj trofej. I naravno, za Juventus kao klub je veoma važno da se konačno domogne titule prvaka Evrope."

Jeste fraza, ali je i velika istina, da u ovakvim utakmicama teško neko može da se nazove pravim favoritom. Pogotovo kada igraju Real Madrid i Juventus. Mijatović to zna vrlo dobro, ali je objasnio i zašto, pored naravno očiglednih ličnih razloga, smatra da je kraljevski klub za nijansu bliži velikom trijumfu.

"Kad su ovakve utakmice u pitanju uglavnom nema favorita, ali čini mi se da Real ima bolji tim od Juventusa i zato mu dajem blagu prednost. Naravno, ovakve finalne utakmice su uvek izuzetno komplikovane i nikad ne znate šta može da se desi i koji detalj može da odluči pobednika."

Nekadašnji as Reala smatra i da bi u nekim drugim situacijama ove sezone torinska Stara dama bila u prednosti. Međutim, kraljevski klub očigledno ume da igra ovakve finalne duele.

"Da se igraju dve utakmice, verovatno bi moja prognoza više išla na stranu Juventusa, ali s obzirom da se igra jedan meč i to na neutralnom terenu, kažem Real. Stara dama definitivno zaslužuje respekt, ali pored toga što Real ima bolji tim, čini mi se da ima i bolju klupu", ističe Mijatović.

Kao jedan od najvećih aduta italijanskog šampiona mnogi vide odbranu Juventusa, ali i istoriju međusobnih duela koja je na strani Stare dame.

"Juventus je izuzetno ozbiljna ekipa koja zaslužuje maksimalno poštovanje. Radi se o rivalu koji, istorijski gledano, ne leži Realu. Ni taj stil igre, ni mentalitet. Ove sezone su nekako delovali kao nasigurnija ekipa u Ligi šampiona. Uostalom, koliko su ozbiljni govori i način na koji su u četvrtfinalu eliminisali ekipu Barselone."

Priča o madridskom Realu definitivno nije kompletna ako se ne spomene Kristijano Ronaldo, pošto Portugalac i ove sezone skoro svakim potezom razara protivničke odbrane.

"On je zaista fantastičan, obara sve te rekorde ove sezone. Najbolji je strelac u istoriji Lige šampiona. Te cifre koje on beleži su zaista nemoguće. Ali, on je uspeo. Ipak, ono što je važno u ovakvim finalnim utakmicama je da tim funkcioniše. Ako to nije slučaj, šanse za trijumf su male. A ako tim funkcioniše, uvek iskoče jedan ili dva pojedinca."

Mijatović navodi da bi voleo da Portugalac bude glavna figura meča, ali nema ništa protiv i da to bude neko drugi, naravno, pod uslovom da nosi dres Reala.

"Voleo bih da Ronaldo obeleži finale nekim genijalnim potezom, ali ne bi trebalo zaboraviti da tu ima još dosta asova koji mogu da reše ovakve utakmice. Luka Mordić, Toni Kros, Isko. Tu je i Serhio Ramos za koga svi znamo kako igra važne mečeve."

Od svih pomenutih velemajstora u Realu u završnici sezone je ipak iskočio španski vezista Isko koji je praktično bio otpisan do pre nekoliko meseci.

"Isko ima sjajnu sezonu iza sebe, radi se o mladom i veoma talentovanom igraču koji je u poslednje vreme bukvalno eksplodirao. Pokazao je da Real zaista može na njega ozbiljno da računa u budućnosti. Video sam i da ga u većini anketa po Španiji navijači Reala označavaju kao osobu koja bi posle Ronalda, najverovatnije mogla da zatrese mrežu u finalu. Verujem da je i u takvoj utakmici spreman da potvrdi kakav je kvalitet", kaže Mijatović.

Jedan od glavnih aduta Reala u finalu Lige šampiona mogao bi da bude i trener Zinedin Zidan koji je za manje od dve godine pokazao da bi igračku slavu mogao da dostigne i kao trener. Uostalom, već je prošle sezone osvojio titulu prvaka Evrope, a ove je trijumfovao u Primeri.

"Zidan je svoju šansu iskoristio na najbolji moguć način. U teškom momentu je prihvatio da preuzme rukovođenje prvim timom, kada je situacija u klubu bila nepovoljna, Benitez je dobio otkaz... Očigledno da je Francuz uspeo da pronađe pravi recept."

Real je, ističe Mijatović, specifična sredina za rad kako igrača, tako i trenera, što je još jedna potvrda Zidanovih kvaliteta i potencijala.

"Znate, nije lako raditi u Realu. Tim je krcat velikim imenima, svako od nih ima neki svoj personaliti. Uspeo je Zidan da sve to uskladi, da ekipa igra onako kako želi, dobio je od igrača ono što je tražio, a istovremeno nema trzavica u svlačionici. Uostalo, ove sezone je osvojio i Primeru posle pet sušnih godina što je značajan rezultat", zaključio je Mijatović.

A navijači Reala upravo očekuju da večerašnji duel izrodi nekog novog junaka i neki novi trenutak magije kao što je to bilo pre 19 godina u Amsterdamu u režiji Predraga Mijatovića.

