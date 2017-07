Milan daje bogatstvo za špica, a rešenje mu je ispred nosa? (VIDEO)

Patrik Krutone se ozbiljno nametnuo treneru Monteli posle blistave partije protiv Bajerna

Veličina slova A A A

Milan traži napadača, Milan nudi milione. A onda se pojavi Patrik Kutrone. Mnogi ljubitelji fudbala, pa čak i oni u Italiji, nisu baš bili sigurni da li znaju koliko ovaj momak ima godina i gde sada igra. Ali, u velikom stilu je Kutrone potvrdio da ima ono nešto što može da podigne navijače na noge. I to ni manje, ni više, protiv minhenskog Bajerna.

Sa dva gola u mreži šampiona Nemačke, Kutrone je nogom razvalio vrata i ušao na veliku scenu zahvaljujući šansi koju mu je dao trener Rosonera Vinčenco Montela. I to baš ovog leta kada uprava italijanskog kluba nemilice troši novac kako bi se Milan vratio na sam vrh.

Da stvar bude još zanimljivija, Kutroneu je za vrhunsku predstavu u Šenženu bilo dovoljno samo jedno poluvreme, jer je u nastavku utakmice Montela dao šansu jednom od najskupljih pojačanja Milana, Andreu Silvi.

A ko je u stvari Patrik Kutrone? Radi se o izdanku Milanove omladinske škole fudbala, koja definitivno nije to što je bila u prethodnom periodu, ali ipak pokazuje znake života u poslednje vreme. A Kutrone je dobar dokaz za takvu tvrdnju. Naravno, ne u rangu veličina kakve su bili Paolo Maldini, Đovani Trapatoni i Demetrio Albertini, ali, složićete se, od nečega ipak mora da se počne.

Kutrone je rođen 3. januara 1998. godine u mondenskom izletištu bogatih Milaneza, Komu, a u to vreme Rosoneri su i dalje važili za jedan od najozbiljnijih klubova na evropskom kontinentu. A već sa osam godina postao je polaznik Milanove omladinske škole kojoj je veran do danas. Prošao je Kutrone sve selekcije Rosonera evo sada do prvog tima, a bio je prisutan i u mlađim reprezentacijama Italije.

U prvim tim Milana ovaj mladi napadač promovisan je u januaru 2017. godine, a u maju je debitovao za prvi tim na utakmici sa Bolonjom kada je na terenu zamenio Đerara Deulofeua. To mu je bio jedini takmičarski meč prošle sezone i na pripreme Rosonera za novu sezonu došao je ne znajući kakav će mu biti status, odnosno da li će ostati u klubu.

“Nadam se da ću ostati u Milanu. Protiv Bajerna je cela ekipa odigrala dobro. Od prvog do poslednjeg minuta. Naravno, nikada neću zaboraviti ovaj dan. Nisam mogao ni da zamislim da ću da postignem gol protiv Bajerna. A tek dva“, rekao je oduševljeni Kutrone.

On je dobio šansu protiv Bajerna i zbog činjenice da je kolumbijski napadač Karlos Baka na izlaznim vratima Milana i svakog dana se očekuje da spakuje kofere. Inače, valja i to pomenuti, Kutrone je imao odličan učinak u mladom timu Milana u Primaveri. Prošle sezone je na 22 utakmice dao 19 golova, a pretprošle je upisao 21 nastup i 14 pogodaka. Čini se sasvim dobar učinak za mladog igrača, dovoljan makar da dobije šansu u prvom timu i pokaže šta zna.

Imaće Milan, to je sada više nego jasno, dovoljno stranih zvezda u ekipi sledeće sezone, a možda je baš ono što mu sada nedostaje jedan mladi talentovani italijanski fudbaler, uz golmana Đanluiđija Donarumu, koji bi vratio veru u omladinski školu Rosonera. A prvu sledeću priliku da se dokaže Kutrone će imati sledeće nedelje protiv Univerzitatee iz Krajove u kvalifikacijama za Ligu Evrope.



(FOTO: Action Images)