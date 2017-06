Milan konačno platio za igrača koji mu fali skoro 10 godina: RR #68 rešava prokletstvo „trojke“?

Rikardo Rodrigez je i zvanično postao treće pojačanje Milana. Švajcarac je danas prošao i testove fizičke spreme i u društvu direktora Fasonea i Mirabelija potpisao ugovor. Jedan od najtraženijih levih bekova u Evropi prethodnih sezona je potpisao saradnju na četiri godine sa Rosonerima. I možda rešio muku koja muči Milan već skoro 10 godina.

Od one generacije koja je Milanu donela poslednja titulu prvaka Evrope 2007. godine u Atini, slavni klub ne može da ubode sa pojačanjem na poziciji levog beka. Otkako je Marek Jankulovski prošao svoj zenit, Milan se mučio da pronađe pravo rešenje na poziciji levog beka na kojoj je pre Jankulovskog godinama suvereno dominirao Paolo Maldini.

Tražio je Milan levog beka na svim stranama sveta, ali je srljao iz greške u grešku. Španski talenat Didak Vila nikada nije napravio proboj kao što se očekivalo. Taje Taivo je bio sledeći promašaj, nije bio ni senka levonogob bombardera iz Marselja. Luka Antonini je u tom periodu igrao najviše na levoj strani odbrane, ali je uvek bio najslabija karika. Alžirac Đamel Mesba se ubrzo pokazao kao katastrofalno pojačanje, a Urbi Emanuelson iz Ajaksa je takođe razočarao... Potom je i Kevin Konstan bio predmet podsmeha, a još veće razočaranje je bio Kolumbijac Armero. Zato je Matija De Šiljo kao dešnjak često okrivao poziciju levog beka ali ni on nije delovao kao pravo rešenje. U međuvremenu je kratko po levoj strani igrao i Salvatore Boketi. Toliko „uspešno“ da ga se više niko i ne seća. Dobro je počeo Luka Antoneli, ali se često povređivao i nije uspeo da se potvrdi. Poslednji u nizu promašaja je bio argentinski levi bek Lionel Vanđoni, ali posle samo godinu, Montela jedva čeka da mu vidi leđa...

Zato će biti zanimljivo videti kako će proći Rikardo Rodrigez. Otkako se pojavio u Cirihu kao veliki talenat, bio je u beležnicama evropskih skauta. Za 8.500.000 evra ga je kupio Volfzburg gde se vrlo brzo profilisao kao jedan od ključnih igrača. Do pre godinu dana se pominjalo da su za njega zainteresovani Mančester Junajted i Real Madrid, hteo ga je i Inter, a na kraju ga ugrabio Milan. I to po bagatelnoj ceni od 15.000.000 evra plus dodatnih 3.000.000 evra na ime eventualnih bonusa. Pre samo godinu dana je vredeo duplo više, a na kraju Volfzburg odsutao i od fiksne otkupne klauzule u visini od 22.500.000 evra. Rodrigezova cena je pala i kao posledica očajne Volfzburgove sezone.

Novo rukovodstvo Milana nije ponovilo Galijanijevu grešku jurenja jefitinih i neporoverenih levih bekova, već je platilo pristojan novac za jednog od najboljih na toj poziciji u Evropi. Uz nadu da će konačno leva strana odbrane Milana postati njegova vrlina, a nikako rak-rana koju su rivali slasno koristili.

