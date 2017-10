Milan kontaktirao Petkovića!

Vinčenco Montela u vrlo nezavidnom položaju dočekuje gradski derbi sa Interom...

Nemira mira u Milanu! Ni reprezentativna pauza, niti izjave čelnika kluba da imaju maksimalno poverenje u Vinčenca Montelu nisu uspeli da zaustave spekulacije oko novog trenera Rosonera.

Sedmostruki šampion Evrope koji je proteklog leta krenuo u misiju oporavka i vraćanja na staze stare slave jako loše je započeo novu sezonu i navijači su vrlo nezadovoljni. Ali to je manji problem. Veći je onaj što zadovoljni do sada postignutim nisu ni direktori Fasone i Mirabeli, iako u javnosti smiruju situaciju. Jednostavno, tri poraza u poslednjih pet utakmica, odnosno ogromnih devet bodova zaostatka za liderom Napolijem posle samo sedam odigranih kola daleko su ispod očekivanja ljudi koji su u proteklom prelaznom roku potrošili blizu 200.000.000 evra.

Na sve to Milan još nema pravu igru, čak ni "okvirno", a zalagenje i želja - na čemu je Fasone do sada najviše zamerao - daleko su od optimuma. I kada se sve to sabere i oduzme - kriv je trener. Kao i obično.

Jutros su Italijani preneli izjavu Andreja Ševčenka (jednog od kandidata za Montelinog naslednika, makar u medijima) da ne razmišlja u pravcu da postane trener Milana, bar ne za sada, a evo večeras švajcarski Blik u trku za jednom od najpoželjnijih fotelja u evropskom fudbalu uvrstio je selektora te zemlje - Vladimira Petkovića.

Tiražni list poziva se na svoje izvore koji kažu da je prvi kontakt već uspostavljen, pošto je Mirabeli pre dva dana bio u Lisabonu i gledao utakmicu Švajcarska - Portugal, pa se posle sa Rikardom Rodrigezom i Andre Slvom istim avionom vratio u Milano.

Navodno, Petković je želja sportskog sektora Milana koji ga je dobro upoznao dok je ovaj vodio Lacio od 2012. do 2014. i sa Rimljanima osvojio kup. Takođe, poslednji rezultati rođenog Sarajlije sa reprezentacijom Švajcarske - do poraza od Portugala pre dva dana devet vezanih pobeda - i te kako mu idu u korist. Blik dalje navodi da Montelina sudbina ipak ne bi trebalo da zavisi od gradskog derbija Milana koji je na programu ovog vikenda, pre svega jer Petkovića čekaju baraž mečevi sa Švajcarcima. Upravo će od tih utakmica u mnogome zavisiti da li će ovaj flert doživeti drugu rundu. Jer ako Sajdžije odu na Mundijal...

Ruka-ruci bi moralo da pričeka bar još sedam meseci.

Vladimir Petković je pre Lacija i Švajcarske još vodio Sion, Samsun, Jang Bojs, Lugano, Belinconu... A ako bi se spekulacije ostvarile postao bi drugi trener na "ić" u Milanu u vrlo kratkom periodu.

