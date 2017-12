Milan leti iz Evrope? UEFA bez milosti za “trange-frange” priče, Kinez ne želi da proda

Gazda je dužan preko 350.000.000 evra, rešenja nema, a UEFA neće dozvoliti novi kredit

Ne samo da Milan puca po šavovima na terenu, već mu mnogo veća opasnost preti van njega. Ambiciozni kineski projekat je pred kolapsom posle samo pola godine otkako su nove gazde preuzele klub od Berluskonija, a Milanu preti i izbacivanje iz Evrope!

S obzirom na razvoj situacije u sezoni i veliku verovatnoću da Milan neće uspeti da se vrati u Ligu šampiona koja garantuje finansijsku injekciju i vraćanje dobrog dela uloženih para, direktori kluba su se obratili UEFA sa planom da im prolongira ispunjavanje obaveza iz finansijskog fer-pleja kako bi klub stao na noge.

Međutim, iz evropske kuće fudbala je stigao negativan odgovor i Milanu preti izbacivanje iz Evrope, a kineskim vlasnicima fnansijski krah. Gazda Jonghong Li je za preuzimanje kluba izdvojio 750.000.000 evra, a za prelazni rok još blizu 240.000.000 evra. Para koje nije imao. Pozajmio je novac od američkog fonda Eliot sa visokom kamatom i mora Amerikancima do oktobra da isplati preko 350.000.000 evra. A planiranih prihoda od Lige šampiona neće biti…

Što je još gore po Milan, klub neće moći da ispoštuje obaveze iz finansijskog fer-pleja i ogroman novac uložen u prelazni rok prošlog leta. Zato su tražili od UEFA da im produži rok za peglanje klupskih papira kako bi Milan refinansirao kredite od Amerikanaca i novim pozajmicama uspeo da kupi vreme za sledeću sezonu.

UEFA dozvoljava ovakvu vrstu dogovora i produženog roka što je bio primer sa Interom i Romom, ali je problem što su u Nionu veoma skeptični prema novim vlasnicima. Milanov biznis plan predstavljen u Nionu se oslanjao na velike prihode u Kini, što se pokazalo kao nerelano. Baš kao i finansijski kapaciteti Jonghong Lija koji nema zdrav kapital i novac da digne Milan na noge.

Ukoliko Kinez ne nađe način da do oktobra isplati dugove Eliotu, Američki fond će preuzeti upravljanje klubom i prokušati da ga preporda. Oni bi to rado uradili već sada, ali se Li opire ideji o prodaji iako postoje zainteresovani kupci iz Saudijske Arabije i SAD. Kontorverzni kineski biznismen se nada da će nekim čudom do oktobra uspeti da zaradi novac u Milanu i da će stabilizobvati klub.

Bez učešća u Ligi šampiona je to nemoguće. A ako Milan do aprila ne reguliše finansijski fer-plej, preti mu možda i izbacivanje iz Evrope što znači da od Lige šampiona sigurno nema ništa. Milan je u začaranom krugu, a izlaz se ne vidi… Osim da Kinez što pre proda klub novim investitorima spremnim da upumpaju dodatne količine novca.

