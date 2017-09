Milan ne može protiv brutalne ponude za Anćelotija, ali kreće po drugo veliko trenersko ime!

Na meti za januar i dva pojačanja iz Udinezea

Vinćenco Montela hoda po tankom ledu, spasao se golom mladog Kutronea protiv Rijeke, ali otkaz mu je i dalje bliži nego kragna košulje. Nož stoji pod grlom i samo u slučaju da Montelin Milan zaigra drastično bolji i uspešniji fudbal, neće doći do promene na klupi...

Pred Montelom su mečevi sa Romom i Interom u kojima rešava svoju sudbinu. Rukovodstvo kluba mu ne veruje i već razmišlja o opcijama koje mogu da ga naslede. Prva ideja je bio Valter Macari kao privremeno rešenje do kraja sezone, ali je onda došlo do potresa u Bajernu i otkaza Anćelotiju. Bio je to signal za Rosonere da urade sve što je u njihovoj mogućnosti da privole nekadašnjeg trenera na povratak.

Međutim, Anćeloti ne preuzima timove usred sezone, a pogtovo ne timove kao što je aktuelni Milanov. Ekipa je tek sklopljenja, potrebno je još vremena da se sve sklopi i uigra što znači da bi Anćeloti stavio na kocku rejting koji ima kod navijača Milana. Osim toga, Italijan ima brutalnu ponudu iz Kine. Tamošnji najmoćniji klub Guangdžou Evergrande je nezadovoljan Felipeom Skolarijem i spreman je da Anćelotiju ponudi neverovatan ugovor vredan 15.000.000 evra po sezoni! To je tri puta više od onoga što bi Karlo odbio povratkom na San Siro...

S druge strane, i Milanovi direktori su svesni da Anćeloti sada nije realna želja, ali zato pokušavaju da Kinezima preotmu drugu italijansku legendu - Marćela Lipija! Legendarni Italijan je selektor Kine, ali nije imao uspešne kvalifikacije za Mundijal i verovatno će se rastati sa Kinezima.

Trenutno se nalazi u Italiji, a primećen je na nedavnom meču protiv SPAL-a. I ranije se dovodio u vezu sa Milanom, a italijanski mediji tvrde da samo čeka poziv sa San Sira i da je voljan da preuzme Rosonera. Najdublji trag je ostavio u Juventusu, potom je imao kratku i neuspešnu sezonu u Interu, a sa Italijom je osvojio Mundijal 2006. gdine.

I dok se lomi oko trenera, Milanov sportski direktor Mirabeli razmišlja i o igračkim pojačanjima u januaru. Na meti je tandem iz Udinezea: Seko Fofana - Jakub Jankto. Mirabeli sprema duplu ponudu u januaru za tandem vezista. Fofana bi trebalo da donese čvrstinu u veznom redu, dok je Jankto kreativniji i opasniji igrač po protivnika sa kojim bi Rosoneri dobili opciju više u napadu.

