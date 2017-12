Milan neće dati Donarumu! Gatuzo ne vidi problem...

Ovoga puta Milan ima jače karte u rukama

Vest da će Mino Rajola pokušati da raskine ugovor Đanluiđija Donarume u Milanu jer su ga Rosoneri prevarili za otkupnu klauzulu je uzdramala Italiju. Prisećajući se letošnjeg rolerkostera pre potpisivanja ugovora, sve miriše na to da Rajola opet ulazi u rat sa Milanom, ali ovoga situacija su glavne karte u rukama Rosonera...

Novog trenera Gatuza je odmah na konferenciji za medije posvećenoj duelu sa Veronom sačekalo pitanje o Donaruminom statusu.

„Što se mene tiče, nemam nikakav problem sa Donarumom. Ako bude nekih problema, sa njim će pričati Fasone i Mirabeli. Svakodnevno viđam Điđa, on je miran i tih momak koji ne voli kada ne pobeđujemo. Posle Beneventa je bio baš tužan“, rekao je Gatuzo.

Jasno je da Đenaro neće biti taj koji će donositi krupne odluke o Donaruminom statusu, već će to biti klupski direktori Fasone i Mirabeli. A oni se još ne oglašavaju...

Ipak, italijanski mediji otkrivaju da će uskoro biti organizovan sastanak čelnika sa mladim golmanom na kojem će mu jasno biti stavljeno do znanja da od poništavanja ugovora nema ništa i da on nije na prodaju. Milanov stav je da je Donaruma jedan od ključnih igrača nove generacije, da predstavlja budućnost kluba i da mora da poštuje ugovor do 2021. godine.

Rajola nema jake adute kao prošlog leta kada je mogao da ucenjuje Rosonere...

