Milan prodao Brazilca - u kasi 30.000.000 evra!

Luiz Adrijano zadržaće platu od 5.000.000 evra na godišnjem nivou u moskovskom Spartaku

Veličina slova A A A

Luiz Adrijano biće novi napadač moskovskog Spartaka. Italijanski mediji preneli su da su Milan i ruski klub postigli dogovor o transferu, a da je preostalo samo da brazilski napadač završi lekarske preglede.

Kako prenose i brazilski i italijanski mediji, na ovaj način Milan će uštedeti oko 30.000.000 evra. Računica je jasna, Adrijano sa Rosonerima ima ugovor do 2020. godine. To je još 20.000.000 evra neto, plus porezi i dolazimo do prvopomenute cifre.

Istu godišnju platu od 5.000.000 evra Adrijano će imati i u Spartaku koji će za obeštećenje Milanu morati da izdvoji oko 7.000.000 evropskih novčanica.

Adrijano je u Milan došao u leto 2015. godine iz ukrajinskog Šahtjora, ali je do sada odigrao samo 34 utakmice i dao šest golova za slavni italijanski klub. Rosoneri su ga tada platili 8.000.000 evra.

(FOTO: Action Images)