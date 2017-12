Milan razmišlja o prodaji Čalhanoglua, dve ponude već stigle

Određena cena ispod koje se neće ići...

Kada je letos dolazio na San Siro navijači su bili prezadovoljni. Govorilo se kako Milan konačno dovodi plemenitog igrača, pravu desetku, ali prvi meseci u dresu Rosonera nisu bili baš bajni za Hakana Čalhanoglua.

Učinak od dva gola i šest asistencija u 19 utakmica (tek nešto više od 1.000 minuta na terenu) čak i nije tako loš, međutim generalni utisak jeste da turski reprezentativac igrama nije opravdao investiciju od 22.000.000 evra. Na sve to, česte sitne povrede već su ga u nekoliko navrata odvajale od terena. Kada se sve to sabere i u obzir uzme situacija u kojoj se Milan nalazi - pre svega finansijski problemi - dolazimo do pitanja da li je i koliko italijanski velikan spreman da čeka skupocenu vedetu?

To pitanje u današnjem izdanju postavlja Korijere delo Sport, navodeći da Fasone i Mirabeli na stolu imaju dve zvanične ponude iz Turske da već u januaru prodaju Čalhanoglua. Navodno, za usluge 23-godišnjeg kreativca zainteresovani su Galatasaraj i Fenerbahče. Isti izvor navodi da Milan neće ići ispod 24.000.000 evra, jer želi da izvuče sav uloženi novac, sa sve platom i bonusima.

Podsećamo, Rosneri moraju da "peglaju" finansije zbog Uefinog fer pleja, a do oktobra 2018. treba da nabave i novac (oko 350.000.000 evra) za vraćanje pozajmica jednoj američkoj kompanije koja je novim vlasnicima pomogla proletos da dovrše kupovinu.

