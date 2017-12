Milan vs Rajola - drugi deo: On je zlo! Hoće da naudi Donarumi! Da li tako može i sa drugim klubovima? Ovde mu neće proći

Snažne poruke direktora Mirabelija i trenera Gatuza

Mino Rajola je opet otvorio front. Samo, i ovoga puta je - izgleda - naišao na tvrdo. Uticajni menadžer, iznerviran navodnom prevarom (izbačena otkupna klauzula u novom ugovoru, ako je to tačno) zapretio je da će, možda već tokom zime, odvesti Đanluiđija Donarumu sa San Sira. Mladi golman je, po nagovoru svog agenta, poslao pismo u kome se žali na navodnu psihološku torturu, sam Rajola želi poništavanje ugovora, pošto se smatra izigranim, međutim, čelnici sedmostrukog prvaka Evrope ne samo da ne žele da čuju za takvu opciju, nego su rešeni da stvari isteraju na čistac.

Uveravaju da Điđo nikud ne mrda. Čak i da nisu finansijski ugroženi da bi puštali najvrednije igrače na tržištu.

„Ne moramo nikog da prodamo. Ako neko želi da ide mora prvo da nam kaže. U tom slučaju potrebno je da budu ispoštovani interesi kluba. Donaruma je izuzetan momak, nikad nije izrazio želju da nas napusti. Zauvek ćemo štititi Milan“, objavio je sportski direktor Masimo Mirabeli.

Sve to samo nekoliko sati posle meča Kupa Italije u kome su Rosoneri savladali Veronu (3:0), ali su dešavanja na terenu ostala u sceni transparenata na tribinama. Navijači se zbog tog pisma Donarume osećaju izdanim i poručili su mu da napusti klub.

Opšti je utisak da je sve, kao i letos, zakuvao Mino Rajola i to je poruka koju između redova šalju rukovodioci Milana.

„Izgleda da postoje gospoda željna organizacije nekih scena, ali ćemo štititi Milan. Nije za sve Điđo kriv. Moramo da ga zaštitimo, on naš zalog za budućnost. Znamo odakle dolazi zlo. Donaruma je vezan ugovorom do 2021, zato nema potrebe da se sastajem sa Rajolom. Bliski smo Điđu više negio ikad pre i zato nema potrebe da se predajemo. Ako misli da nas napusti moraće da nas preklinje. Razgovarao sam s njim i uverio se da nije tražio da ode, pošto voli Milan. Zaštitićemo i njega i Milan od onih koji žele da mu naude. Jednog dana naš golman će shvatiti ko su u ovoj priči dobri, a ko loši momci. Pojedinci su postali šoumeni. Takvima se smejemo. Nećemo dozvoliti da prođe njihova priča“, uverljiv je Mirabeli.

Sam Donaruma je briznuo u plač posle poruke navijača. Onako skrhanog još na terenu, kasnije i u svlačionici hrabrio ga je kapiten Leonardo Bonuči.

„Mogu samo da kažem da treniram vrhunskog profesionalca i sportistu. Meni nije rekao da želi da ide. Ako kaže, onda je to drugi padež. Ne govorim o Minu Rajoli iz prostog razloga što sa Donarumom pričam svaki dan. Ne znam da li njegov menadžer tako nagovara i igrače u drugim klubovima“, bocnuo je agenta trener Đenaro Gatuzo.

I njemu je neprijatno da gleda kako Milanovi navijači transparentima teraju golmana projektivanog da nude oslonac kluba u naredne dve decenije. Sad taj plan visi o koncu zbog uticaja menadžera.

„Užasno se osećam, jer se jedno dete prikazuje kao da je čudovište, a to u najmanju ruku nije zaslužio. Srećom, na tribinama je bilo samo 9.000 navijača. Zamislite kako bi se osećao da ga je vređalo, na primer, 50.000 ljudi“, dodao je Gatuzo.

Saga se nastavlja...

