Milanova verzija kao odgovor: Điđo, sve ćemo ti oprostiti, ali nećeš biti prodat! Rajola laže

Rosoneri zovu mladog golmana da se predomisli i nude mu ruku pomirenja

Nije dugo trebalo Milanu da odgovori na tvrdnje Mina Rajole oko pregovora koji su vođeni za novi ugovor Đanluiđija Donarume. Generlani director Milana i desna ruka kineskih valsnika kluba, Marko Fasone je u intervjuu za milanski dnevnik Korijere dela Sera izneo svoju verziju priče i zvaničan stav kluba.

Fasone je razočaran odlukom golmana da preko svog agenta saopšt da neće produćiti ugovor i tako klub dovede u nezavidnu situciju.

“Boli nas kada vidimo kakvih ekstrema ima u današnjem fudbalu. Ostaje baš gorak ukus ako njegova odluka, ili odluka njegovog agenta izaziva još ovakvih reakcija. Kao klub, zaista ne znam šta smo još mogli da učinimo da Điđo i njegova porodica osete želju da ostanu. Pokušavali smo da mu to prensemo u svakom kontaktu”, tvrdi Fasone.

Milanov direktor poziva Donarumu da se predomisli i sve će mu biti oprošteno.

“Ako je spreman da opet razmisli i razmotri svoju odluku, dočekali bismo ga raširenih ruku kao klub. A mislim da bi ga i navijači na kraju tako dočekali. Raspoloženja se menjaju brzo…”

Fasone demantje Rajoline tvrdnje da je klub pretio Donarumi.

“Nije bilo nikakvih pretnji. Naša pozicija je jasna: Donaruma nije na prodaju i ostaće u klubu naredne sezone. Trener Vićenco Montela će odlučivati na nedeljnoj bazi šta da radi dalje. Što se mene lično tiče, može da igra svaku utakmicu. Ali kao ozbiljni ljudi, ne možemo da dozvolimo velike rizike i zato tražimo drugog golmana”.

Milanov čelnik objašnjava zato je nemoguće da Donaruma sa ovakvim stavom brani sledeće sezone.

“Ne možemo da se oslonimo na nekoga kome ističe ugovor i ko možda misli o Real Madridu. Pogotovo na tako delikatnoj poziciji kao što je golmanska. Moramo biti sigurni da imamo maksimalno fokusiranog čuvara mreže na terenu koji je u idelanom fizičkom i psihičkom stanju. Naprimer, ako bi tribine San Sira počele da protestuju, to bi moglo da ga dekoncentriše. Po onome što Rajola kaže za svog klijenta, on je trenutno jako uznemiren”.

Fasone nema ništa protiv da je Donaruma na drugačiji način rekao da ne želi više da igra u Milanu.

“Niko nikada nije ni dovodio u pitanje njegovo pravo da donosi odluke o svojoj karijeri. To je u potpunosti legitimno. Ali jedna je stvar legitimitet, a poptuno druga je etika poslovanja. Naša ogorčenost je posledica toga što je cela situacija vođena na jako neprijatan način”.

U slavnom klubu smatraju da je Donaruma ovakvom odlukom naneo Milanu ogromnu štetu.

“Moglo je sve da se odradi lepše i bez toga da se nanese šteta Milanu. Ako situacija ostane ovakva, oni će naneti štetu Milanu od 100.000.000 evra. Ako Donaruma sada vredi ovoliko, to je valjda i zbog toga što je klub investirao u njega do sada i što je imao hrabrosti da ga tako maldog lansira na gol i podigne mu vrednost”.

Milan ne bi stajao Donarumi na putu da je golman produžio ugovor, tvrdi Fasone.

“Ako ne želi da ostane u Milanu, sve što je trebalo da uradi je da nam to kaže. Onda lepo produžimo ugovor, ubacimo neku razumnu otkupnu klauzulu i to je to. A onda i ako bi se već ovog leta pojavio najmoćniji klub na svetu sa namerom da ga dovede, Milan bi zaradio pravu sumu. A ne ovako…”.

Fasone otvoreno iznosi sumnje da Rajola ima dgovor sa Realom da Kraljevići plate mnogo manje obeštećenje, ali da on u tom slučaju dobija ogromnu proviziju.

“U ovom slučaju, ona razlika koju Real Madrid ne bi platio za realno obeštećenje bi završila u džepu Donaruminog menadžera. Mi bi kao klub taj novac makar reinvestirali u italijanski fudbal”.

Da li vam je Donaruma ikada rekao da želi da ode? Rajola tvrdi da je golman promenio stav pre 15 dana.

“Nikada! Svaki put kada smo pričali telefonom ili lilce u lice, Điđo nas je uveravao da želi da ostane. Tako je bilo sve do dva dana pred sastanak sa Rajolom. Sa druge strane, Rajola nam je uvek govorio da nije spreman da pregovara po našim vremenskim uslovima. Dakle, oni imaju dve verzije priče”.

Rajola tvrdi da je Milan požurivao igrača da donese odluku. Da li ste mogli još da sačekate?

“Nikako. Điđo ulazi u poslednju godinu ugovora i nama je potrebno vreme da reagujemo na pijaci i nađemo golmana. Pripreme počinju 3. jula, tako da je ovo bio apsolutni minimum. Šta da mi je rekao sredinom avgusta da ne želi da produži ugovor? Šta bih onda radio? Postavljeni rok je bio deo potpuno normalnog plana kluba koji želi da bude ozbiljan. Osim toga, imali su dva meseca da razmisle”.

Na Rajoline tvrdnje da je sve pokvario sportski direktor Mirabeli koji je želeo da zaobiđe menadžera i direktno je zvao porodicu igrača, Fasone kaže:

“Nema podele na Mirabelija ili Fasonea. Postoji samo klub – Milan! Svaki pokret, svaki predlog i svaki poziv je bio sinhronizovan i zvaničan stav kluba. I nikome ne treba da pada na pamet da pokušava da izazove razdo između nas u klubu”.

