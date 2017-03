Milanskom pistom ka TOP 8

Crvena zvezda imaće solidnu priliku da dođe do pobede u gostima koja bi je značajno približila prolasku u četvrtfinale

Došlo je vreme za odlučujuće borbe!

Crvena zvezda prvu od poslednjih pet utakmica u ligaškom delu Evrolige igra u Milanu protiv Olimpije od 20.45. Biće to sasvim solidna prilika da crveno-beli dođu do pobede u gostima koja bi ih značajno približila prolasku u četvrtfinale najjače evropske lige. Ipak, na umu moramo da imamo nekoliko činjenica.

Pre svega povrede! One će dosta krojiti izgled večerašnjeg obračuna koji ćete moći da pratite u prenosu na Sportklubu.

Ekspedicija iz Beograda kraća je za usluge glavnog igrača tima Stefana Jovića koji ima povredu leđa i neće igrati u Mediolanum forumu. Dobra vest za Beograđane je da će svi ostali igrači biti spremni.

Kako Zvezdi ide bez Jovića?

Domaći sastav ne može da računa na Zorana Dragića koji će propustiti sezonu zbog povrede kolena. Takođe, neće igrati ni litvanski plejmejker Mantas Kalnijetis čiji se povratak na parket očekuje sledeće nedelje. Krunoslav Simon će, prema informacijama koje smo dobili iz Italije, takođe propustiti ovaj meč. Treba reći i da je Jasmin Repeša preskočio gostovanje u Tel Avivu u prošlom kolu zbog problema sa prehladom. Umesto njega ekipu je predvodio Masimo Kanceljeri. Ali, Repeša će na ovoj utakmici biti na klupi Manekena.

Dodajmo i to da je Simone Fontekio povredio šaku i biće van parketa četiri sedmice.

Milano je izgubio svaku šansu da se plasira u dalji tok takmičenja, dok je Zvezda u punom takmičarskom jeku u tesnoj borbi sa Anadolu Efesom, Panatinaikosom i Darušafakom. Dakle, gostima ovaj meč mnogo više znači.

Biće zanimljivo videti kako će trenutno najbolji igrač Zvezde, Čarls Dženkins, igrati protiv ekipe čije je boje branio prošle sezone, ali ne na način kako on to zna.

"Armani je mnogo bolji nego što to rezultat govori, mnoge utakmice su izgubili u tesnim završnicama, a kod kuće igraju odlično u poslednje vreme. Pobedili su mnoge dobre timove u Milanu, savladali su Olimpijakos, ne tako davno Darušafaku. Imaju puno indiviudalnog talenta i kvaliteta, poštujemo ih, ali želimo da odigramo dobru utakmicu, jer smo u fazi takmičenja kada je svaki meč važan", jasna je Dženkinsonova poruka.

Đenka je trenutno najbolji kradljivac lopti u Evroligi (dve po meču) i predvodi Zvezdinu odbranu koja je po brojkama druga najbolja u ligi sa 74,7 primljenih poena, ali i najbolja u kategoriji ukradene lopte. Ali podatak da je Olimpija četvrta najbolja ofanzivna ekipa u ligi (82,3 poena) govori da ćemo gledati sudar potpuno drugačijih košarkaških filozofija.

I garantuje atraktivnu i zanimljivu košarku.

Videćemo kako će - i koliko? - igrati Miroslav Raduljica koji će imati možda i jednu od poslednjih šansi da se dokaže jer je u tim već došao centar iz Razvojne lige Kaleb Tarčevski. Raduljica će verovatno imati dosta obračuna sa Lukom Mitrovićem, ali i Ognjenom Kuzmićem sa kojim je prošle godine igrao u Panatinaikosu.

"Svi znamo da je protiv njih teško igrati na njihovom parketu gde igraju izvanredno i dobijali su neke rivale koji su velikog kvaliteta. Želja nam je da odigramo dobru utakmicu, koncentrisano i da damo sve od sebe u Milanu", rekao je Kuzmić u najavi utakmice.

Trener Olimpije Jasmin Repeša najavljuje da će njegov tim dati sve od sebe da dođe do pobede koju bi poklonili navijačima.

"Suočavamo se sa Crvenom zvezdom koja će igrati s ogromnom željom, kao i dosad. Nalaze se na polovini trke za plej-of i pobeda će im mnogo značiti. Ali mi gledamo sebe. Nismo igrali dobro u poslednjih nekoliko mečeva i nisam zadovoljan. Zato tražim od mojih izabranika da odigraju utakmicu visokog intenziteta, da pokažemo ponos i da se odužimo navijačima, koji nas nikada nisu napustili“, rekao je Repeša.

Atmosfera u Milanu će biti zanimljiva jer se očekuje dolazak većeg broja navijača Crvene zvezde, a to bi crveno-belima moglo da bude od velike pomoći.

Sudijska trojka biće u sastavu: Danijel Jerezuelo (Španija), Oleg Latiševs (Letonija), Klemens Fric (Nemačka).

Svi uslovi za dobru košarku i zabavu su tu.

