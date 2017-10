Milanu i Interu ponuđen reprezentativac Brazila... Besplatno!

Bio je na ivici prelaska u Barselonu

Milan i Inter čekaju vesti iz Kine da bi znali kakvu strategiju mogu da zauzmu za januarski prelazni rok. Od odluka Kongresa Komunističke partije zavisi koliko će kineski vlasnici moći da ulože u milanske klubove.

Do tada, Milan i Inter mogu da skeniraju tržište i prave listu želja. A već im je ponuđeno jedno zanimljivo ime koje može da se nađe na listi januarskih pojačanja. Reč je o Lukasu Limi, brazilskom vezisti, kojem 31. decembra ističe ugovor sa Santosom. I sigurno će u januaru napustiti domovinu zbog selidbe u Evropu.

Lukas Lima ima 27 godina, ofanzivni je vezista, klasična „desetka“. Već duže vremena se pominje kao pojačanje brojnih evropskih klubova (Barselona, Mančester Junajted, Fenerbahče, Svonsi...), a dobrim igrama u Sao Paulu se u jednom trenutku izborio i za mesto u reprezentaciji Brazila. Na početku kvalifikacija za Mundijal u Rusiji je bio redovan na spisku tadašnjeg selektora Dunge. Potom je bio pozivan i na početku Titeove selektorske karijere, ali je kasnije izgubio mesto u timu jer su neki drugi bolje iskoristili šansu, a selektor nije želeo da menja tim koji pobeđuje.

Letos je Lima bio na ivici prelaska u Barselonu. To je bio jedan od Nejmarovih uslova za ostanak u klubu. Isti ljudi koji vode računa o Nejmarovoj karijeri, zastupaju i Limu. Interesantno, Lima je jedno vreme bio u vezi sa Nejmarovom rođenom sestrom, a sa najboljim brazilskim fudbalerom je vrlo dobar prijatelj. Nejmarov otac, te kontroverzni menadžer Kija Jorabhjan su ga tada nudili Barsi, ali kako je došlo do sloma na relaciji Nejmar - Barselona, propala je i opcija da Lima pređe na Kamp Nou. Ostao je da odradi ugovor do kraja u Santosu.

U januaru će biti tražena roba, a Jorabhjan ga je već ponudio milanskim klubovima. Inače, Jorabhjan je u tesnim vezama sa rukovodstvom Intera. Doveo je Žoao Marija i Gabrijela Barbosu u tabor Nerazura, ali dobro poznaje i novo Milanovo rukovodstvo.

Igrač Liminog profila bi dobro legao Interu u januaru jer se odavno spekuliše da je ofanzivni vezista prioritet Nerazura u zimskim prelaznom roku. Najčešće se pominjao Aleks Tešeira iz Kine, ali i Mesut Ozil koji će u januaru biti slobodan za 20.000.000 funti. Sada se Interu nudi besplatno rešenje...

Ni u Milanu neće tako lako otpisati mogućnost da dobiju inetersantno pojačanje bez plaćanja obeštećenja, a ako Čalhanoglu ne počne da pruža bolje partije, nije isključeno da se Rosoneri zagreju za dovođenje Lime.

