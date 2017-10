Miler: Mogao sam malo i da smirim, ali pogodiću sledeći put

“Ovo je najbolja atmosfera u kojoj sam igrao. Publika me je podigla, uspeo sam da opet pronađem fokus zahvaljujući njima. Sviđa mi se kakvu smo podršku imali s tribina", kaže najbolji Partizanov košarkaš u dosadašnjem toku sezone

Patrik Miler je mogao da bude Partizanov heroj na meču sa Lijetuvos Ritasom, ali mu je ponestalo snage u samoj završnici. Gosti su to umeli da iskoriste, a plejmejker crno-belih ističe da je u jednom od ključnih napada mogao da odigra smirenije. Naveo je i da ga je publika “podigla” na startu, jer je uoči meča imao lakši saobraćajni udes zbog kojeg je i kasnio u halu Pionir.

“To je malo uticalo na mene. Nisam uspeo da se zagrejem na vreme. Ekipa mi je pomogla. Srećan sam što sam stigao na meč i pomogao ekipi da pokuša da pobedi. Nažalost, nismo uspeli”, kaže Partizanov Amerikanac koji je meč završio sa 24 poena.

Miler je priznao da u dosadašnjoj karijeri nije igrao u atmosferi kakva je bila u Pioniru u sredu uveče.

“Ovo je najbolja atmosfera u kojoj sam igrao. Publika me je podigla, uspeo sam da opet pronađem fokus zahvaljujući njima. Sviđa mi se kakvu smo podršku imali sa tribina.”

U jednom od, ispostaviće se, ključnih napada, pri vođstvu Partizana od 74:73, Miler je u ranoj fazi pokušao da reši napad šutem sa poludistance.

“Mogao sam da pogodim, verovatno je trebalo da usporim. Pogledaću snimak, ali to je vrsta šuta koji sam već pogodio mnogo puta. Verovatno sam promašio zbog umora. Nekad pogodiš, nekad promašiš. Ali biće bolje sledeći put.”

Organizator igre crno-belih navodi i da je ekipa delovala dosta dobro u većem delu utakmice.

“Prve tri četvrtine, pa čak i veći deo poslednje smo igrali dobru košarku. Poslednja tri, četiri minuta smo delovali umorno, nismo ubacili nekoliko šuteva i to je promenilo tok utakmice. Da smo pogodili bar jedan od njih, verujem da bi na kraju slavili. Oni su na drugoj strani uspeli kada se lomilo. Imali smo dobar plan, borili se i svakako pružili kvalitetniju partiju nego u prvom kolu Evrokupa.”

Miler nije hteo previše da priča o svojoj dobroj partiji, već je odmah prebacio fokus na sledeći meč sa Igokeom u Jadranskoj ligi.

“Oporavićemo se veoma brzo od ovog poraza. Već u subotu nas čeka važna utakmica. Spremni smo da se borimo i budemo sve bolji i bolji.”

Prema njegovim rečima, iako je regionalno takmičenje cilj broj jedan za Partizan ove sezone, to ne znači da se odriču ambicija u Evrokupu gde sada već imaju dva poraza.

“Znamo da nam je Jadranska liga prioritet, ali to ne znači da zanemarujemo Evrokup. Hoćemo da pobeđujemo, da pokažemo kako možemo da se takmičimo. Mi smo mlada ekipa, ali to ne smemo da koristimo kao izgovor.”

Sledeće dve nedelje možda će da budu i ključne kada je u pitanju plasman Partizana u Evrokupu, jer crno-beli gostuju španskom Bilbau i francuskom Limožu.

“Naredne dve utakmice u gostima će biti pravi ispiti za nas. Bilo bi sjajno ako bi uspeli da zabeležimo bar jednu pobedu. Važno je da sredom igramo dobro u Evrokupu, a onda da to prenesemo i na vikend kada je na programu Jadranska liga. U svakom slučaju, spremni smo za izazove koji nas čekaju u Bilbau i Limožu”, zaključio je Miler.

