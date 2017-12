Miler: Sledeći put ulazi!

"Važno mi je da pomažem ekipi da pobeđuje. Mnogo je važno da pobeđujemo. U stvari, nema ništa važnije od toga", kaže Amerikanac

Partizanova agonija u Evrokupu mogla je da bude prekinuta pobedom nad Limožom u hali Pionir, ali Patrik Miler nije pogodio koš posle jednog od karakterističnih prodora. Ispalo je tako da je američki plejmeker tragičar, mada je odigrao još jedan kvalitetan meč i bio među najzaslužnijima što su crno-beli uopšte došli u sitauciju da slave.

"I dalje ne mogu da verujem da nisam pogodio. Moram da pogledam snimak. Bio sam šokiran, ali moram da nastavim dalje i da budem bolji. Ako ponovo dođem u sličnu situaciju, znam da neću promašiti", sa dosta samopouzdanja u glasu je izjavio Miler.

Amerikanac je protiv Limoža postigao 26 poena za 29 minuta koliko je proveo na parketu. A uspeo je da napravi i potez večeri zakucavanjem preko centra francuske ekipe Mema Žaitea.

"Inače dosta zakucavam, a ovo je bio prvi put otkako sam došao u Partian. Ne znam zašto nisam više zakucavao ovde, ali sada sam probio led. Bilo mi je potreban samo jedan ovakav potez, verujem da će sada postati stvar rutine".

On je istakao da je ekipa u prvom poluvremenu duela sa Limožom pokazala znatno bolju igru u odbrani nego što je to bio slučaj u dosadašnjem toku sezone. Ipak...

"U drugom smo im dozvolili da se vrate u meč i razigraju. Onda su i oni krenuli da ubacuju bitne šuteve i pritom mislim da su nas dobili u skoku. Trebalo je da budemo bolji u tom segmentu. Na kraju smo imali taj šut za vođstvo, ali je izašao".

Miler kaže da je trener Nenad Čanak uneo novu energiju, ali je Amerikanac podsetio i da crno-belima i dalje nedostaje nekoliko povređenih igrača zbog četa ekipa ne može da pokaže pun potencijal.

"Definitivno mislim da napredujemo i to pre svega kada je u pitanju igra u odbrani. Na to nam je najviše skretao pažnju i na treninzima se fokusiramo upravo na ovaj segment. Doduše, imamo problema sa povredama nekih igrača, ali kada se kompletiramo verujem da ćemo da uđemo u jednu lepu seriju do kraja Jadranske lige".

Sledeću utakmicu Partizan igra u Jadrankoj ligi u subotu i to na svom terenu gde će ugostiti Mornar iz Bara.

"Za nas je to velika utakmica u kojoj moramo da pobedimo. Krećemo odmah da se spremamo za njih. Važno je da dobijemo Mornar da se odvojimo od ostalih konkurenata za četvrto mesto i da uđemo u seriju pobeda. Radujemo se onome što nas čeka, sada smo tačno tamo gde želimo da budemo, a svakako možemo još bolje".

I za kraj, iako je najbolji strelac Partizana ove sezone, Miler smatra da to nije dovoljno.

"Strog sam prema sebi, uvek mislim da mogu bolje. Morao sam da se adaptiram, sada je tu i novi trener. Važno mi je da pomažem ekipi da pobeđuje. Mnogo je važno da pobeđujemo. U stvari, nema ništa važnije od toga", zaključio je Amerikanac.

(FOTO: Star Sport)