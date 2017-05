Milić: Čudi me što nismo prvi

"Svi se neobično osećamo, ostalo je malo do kraja i nismo se pomirili da će nam titula izmaći", kaže napadač Crvene zvezde

Krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Milić rekao je da je njegov tim, po svemu prikazanom ove sezone, zaslužio da odbrani titulu prvaka Srbije.

"Razmišljamo samo o sledećem protivniku, kako da pobedimo i osvojimo nova tri boda. Smatram da smo svim onim što smo pokazali do sada zaslužili da budemo šampioni. Crvena zvezda je gotovo dve godine bez prestanka prva i ovo je čudna situcija za sve nas. Svi se neobično osećamo, ostalo je malo do kraja i nismo se pomirili da će nam titula izmaći. Borićemo se dokle god bude bilo šansi", izjavio je Milić za klupski sajt.

Proteklog vikenda u pobedi protiv Mladosti iz Lučana (4:1) Milić je postigao prvi gol u Superligi za crveno-bele od dolaska iz subotičkog Spartaka zimus.

"Mnogo mi znači gol i predstavlja veliki podstrek za dalje. Sjajan centaršut je prethodio pogotku, hvala Ristiću na tako preciznoj lopti, nije mi bilo teško da pošaljem loptu u protivničku mrežu. Slučajnost je što sam baš njima ponovo dao gol, ali ne bih imao ništa protiv da u istom maniru završim svaki naredni suset protiv Mladosti", navodi 27-godišnji fudbaler.

Kako je naglasio, najbitnije je da je Zvezda protiv Lučanaca prekinula niz od dva poraza u nizu.

"Imali smo inicijativu, igrali ofanzivno od samog početka, nije nas poremetio gol koji smo primili već smo nakon njega još agresivnije nastavili da napadamo. To nam se na kraju isplatilo i donelo odličan rezultat. Imamo još dve utakmice do kraja šampionata u kojima treba da pokažemo karakter kao što smo to uradili protiv Mladosti. Uradićemo sve što je u našoj moći da pobedama završimo ovu sezonu", zaključio je Nemanja Milić.

Lider Partizan ima tri boda više od Crvene zvezde, koja u sredu gostuje u Ivanjici Javoru, a večiti rival u Nišu ekipi Radničkog.

(FOTO: Star sport)