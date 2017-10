Milijaš ponovio slogan Delija: Sva tri boda hoću ja!

„Želimo pobedu, mada bi nam i remi značio“, poručuje najsikusniji prvotimac crveno-belih

Kapiten Nenad Milijaš je jedini u aktulenom timu Crvene zvezde koji ima iskustva sa spektakularnim mečevima, kakav je sutrašnji protiv Arsenala.

Na pomen Milijaša jedna od prvih asocijacija je onaj gol protiv Bajerna sa 35 metara. Bilo je u njegovoj biografiji još sličnih svetlih trenutaka. Tačnije, mnogo takvih trenutaka koji mogu da motivišu crveno-bele za duel protiv jačeg i bogatijeg.

„Kao i navijači i mi smo iščekivali ovu utakmicu. Znamo da je Arsenal jedno od najvećih imena svetskog fudbala. To su utakmice koja se pamte, pričaju i prepričavaju. Ne vidim zašto ne može sve što smo do sada radili da nam da rezultat i protiv Arsenala, i oni su od ljudi od krvi i mesa. Drago mi je što će mladi igrači imati priliku da igraju protivn jednog ovakvog rivala. Najvažnije je da odigramo dobru utakmicu“.

Stadion je rasprodat, karata više nema u prodaji. Gostujućih navijača će biti oko hiljadu, koji će biti smešteni u određenom boksu planiranom za veći broj navijača. Koliko je bilo teško igračima da obezbede karte za najmilije?

„Svi pokušavaju da dođu do karte, familija, prijatelji... Snašli smo se, sredili smo sve, sve ćemo to završiti do treninga. To su slatke muke, ali su završene i možemo maksimalno da se spremimo“.

Da li biste pristali na bod ako bi vam neko ponudio?

„Ne bih pristao na bod, jeste da binam značio u daljem takmičenju, ali nećemo igrati na bod, igramo na svom stadionu, jesu veliki protivnik, ali igrači imaju veliki motiv i verujem da većina ne bi prihvatila. Igraćemo je na najbolji način, želimo da pobedimo i videćemo šta će biti“.

Kakvi su bili saveti mlađim saigračima?

„Pričali smo, možda više o utakmici sa Bajernom kako je bilo. Ne treba im previše pričati o kvalitetu Arsenala, oni su svesni svoje šanse, šta mogu da dobiju. Ne mogu mnogo da izgube, sigurno ih respektuju, svesni su značaja utakmice. Pokazali smo da možemo da igramo protiv velikih ekipa, mnogi nisu verovali u nas, ali je najvažnije da mi verujemo u sebe i da to i dalje radimo“, rekao je Milijaš.