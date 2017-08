Milivojević častio Liverpul, Tadićev prvenac sa penala, Čičarito ne može sam (VIDEO)

Kristal Palas se dobro držao na Enfildu, na kraju ipak 1:0 za domaće

Veličina slova A A A

Mučio se Liverpul protiv Kristal Palasa, ali je na kraju ekipa Jirgena Klopa uz dosta sreće došla do pobede od 1:0 u drugom kolu Premijer lige. Crveni doduše mogu da se zahvale srpskom vezisti Luki Milivojeviću koji je pogrešio u 73. minutu nespretno dirao loptu ispred svog kaznenog prostora, ona je došla u noge Manea koji nije imao milosti prema gostima.

Do tog trenutka Liverpul je napadao, imao inicijativu i veći broj šuteva ka golu od Palasa, ali delovalo je to prilično bezopasno. Bez problema je Klopova ekipa donosila loptu do kaznenog prostora protivnika, ali onda nije baš imala najbolju ideju šta da radi dalje.

Sa druge strane, Palas sa orijentisao na kontranapade, nekoliko puta je umeo ozbiljno da zapreti, a šansu utakmice za goste propustio je Kristijan Benteke u 56. minutu kada je sa sedam, osam metara šutirao preko gola.

Milivojević je bio starter, ali ga je 13 minuta pre kraja zamenio Kajkaj. Inače, ovo je Liverpulu prva pobeda na Enfildu protiv Kristal Palasa posle tri vezana poraza.

Lester je na siguran način stigao do prve pobede na domaćem terenu. Lisice su na King Pauer stadionu ugostile debitanta u Premijer ligi, ekipu Brajtona sa 2:0.

I odmah je domaćin poveo. Već u prvom minutu je Japanac Šinđi Okazaki natrčao jednu odbijenu loptu i poslao je pravo u mrežu. Priznaćete, sjajan način da se otvori šampionat. Tačku na sve dileme Lester je stavio u 54. minutu, kada je Hari Mekgvajer glavom dobro reagovao posle centaršuta Rijada Mareza iz kornera.

Sautempton je protiv Vest Hema na svom terenu imao pobedu u rukama, i zbog vođstva i zbog igrača više. Ipak, Čekićari su pokazali karakter i vratili se iz mrtvih.

Poveo je Sautempton u 11. minutu preko Manola Gabijadinija, a onda je u 33. minutu Marko Arnautović isključen nakon što je bez razloga laktom u glavu udario protivničkog igrača. Kada je u 38. minutu Dušan Tadić pogodio sa penala, delovalo je da je sve gotovo. A onda je svoj šou imao Havijer Ćićarito. U 45. i 74 minutu meksički napadač je vezao dva gola i najavio uzbudljivu završnicu. Ipak, slavili su na kraju domaći golom Čarlija Ostina u trećem minutu nadoknade, takođe sa penala.

Veliko iznenađenje napravio je Votford koji je u gostima savladao Bornmut sa 2:0. Ceo posao Stršljenovi su napravili za samo 13 minuta. U 73. minutu pogodio je Ričarlison, a konačan rezultat u 86. postavio je Etijen Kapue.

PREMIJER LIGA, drugo kolo:

Svonsi - Mančester junajted 0:4 (0:1)

/Baji 45, Lukaku 80, Pogba 82, Marsijal 84/

Bornmut - Votford (0:0)

/Ričarlison 73/

Barnli - WBA 0:1 (0:0)

/Robson-Kanu 71/

Lester - Brajton (1:0)

/Okazaki 1, Mekgvajer 54/

Liverpul - Kristal Palas 1:0 (0:0)

/Mane 73/

Sautempton - Vest Hem 3:2 (2:1)

/Gabijadini 11, Tadić 38pen, Ostin 90+3pen - Čičarito 45, 74/

18.30: (4,30) Stouk (3,60) Arsenal (1,85)

Nedelja:

14.30: (2,50) Hadersfid (3,20) Njukasl (2,95)

17.00: (2,20) Totenhem (3,40) Čelsi (3,30)

Ponedeljak:

21.00: (1,33) Mančester Siti (5,40) Everton (8,50)

(FOTO: Action Images)