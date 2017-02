Miljenović: Do revanša Partizan ima Cedevitu, kup... Mi ništa od toga

Mada priznaje bivši plej Mege da je kvalitet na strani Beograđana

Veličina slova A A A

(Od specijalnog izveštača iz Soluna)

Srpski plejmejker u dresu PAOK-a Nenad Miljenović u prvom kolu prve runde plejofa FIBA Lige šampiona imao je dobru priliku da odmeri snage sa nekadašnjim klubom Partizanom. PAOK je u finišu uspeo da se vrati u meč, ali nekadašnji igrač beogradskih crno-belih ipak smatra da je kvalitet na strani Beograđana.

Ekipa Partizana uspela je u prvoj utakmici odigranoj u Solunu da slavi sa 76:74, a revanš utakmica igra se dve nedelje kasnije u beogradskom Pioniru.

"Igrali smo katatrofalnu utakmicu pogotovo u prvom poluvremenu. Jednostavno, Partizan nam nije dozvolio da budemo bolji. Moramo da budemo zadovoljni ovim rezultatom, jer je Partizan bio bolji. Mi moramo da radimo i popravimo ono što pružamo na terenu, jer poslednji mesec igramo promenljivo. Vratili smo se u meč zahvaljujući individualnom kvalitetu i tome što smo ubacili neke teške šuteve", rekao je Miljenović analizirajući razloge poraza.

Prednost solunskih crno-belih, prema njegovim rečima, mogla bi da bude činjenica da PAOK do revanša u Srbiji ima znatno lakši raspored.

"Do revanša ima dve nedelje, do tada Partizan ima dosta težak raspored - Cedevitu, Kup radivoja koraća, a mi nemamo ništa od toga".

Komentarišući prvi duel sa Partizanom, Miljenović je istakao da su beogradski crno-beli pokazali zbog čega su uvršteni među favorite u ovom dvomeču.

"Partizan je večeras pokazao da je za nijansu bolji, a PAOK će morati da odigra mnogo, mnogo bolje u revanšu ako uopšte misli da ima šansu da prođe daje", zaključio je nekadašnji plejmejker Partizana i Mega Leksa.

Piše: Marko Protić.