Miljković šampion i u 38. godini: Za Bobu Kovača i glavom kroz zid! Nije još kraj

Živa legenda srpske, pa i svetske odbojke o tituli u Turskoj

Veličina slova A A A

Karijera koje se proteže evo već dve decenije. Krenulo je iz Partizana 2006. godine, pa preko Lubea, Rome, Olimpijakosa, Fenerbahčea, opet Lubea sve do Halkbanka. Ivan Miljković je i u 38. godini igrač koji znači šampionske titule. U prvenstvu Turske bio je jedan od zaslužnih za Halkbankov trijumf. I ne, nije se tim peharom oprostio od igračke karijere, iako su mnogi spekulisali da će mu ovo biti poslednja sezona, posebno zato što je u novembru izabran za prvog potpredsednika Odbojkaškog saveza Srbije.

"Ko me zna, zna i da nisam ništa saoštio. Niti ću. Vreme će reći. Nisam povređen, dobro se osećam. Ide leto, vreme za porodicu, putovanja i obaveze u Odbrojkaškom savezu Srbije", kaže Miljković u intervjuu za sajt World of Volley.

I legende plaču (VIDEO)

O finalu sa Arkasporom samo kraktko...

"Osvojiti titulu u šampionatu kakvo je tursko nije mala stvar, posebno ne ako ti je već 38. godina. Siguran sam da nas niko nije video na tronu, posebno s obziriom na užasan početak sezone".

Mnogo duže o šefu struke Slobodanu Kovaču. Jer sve se promenilo kada je on došao za kormilo Halkbanka...

"Pokazao je da i igrač u 38. godini i dalje vredi da može da igra na najvišem nivou. Retko se dešava da neko izvuče maksimum iz mene, ali Kovač je u tome uspeo. Za takvog čoveka, za Slobodana, dajem sve, spreman sam da idem i glavom kroz zid", završava Miljković mini intervjuu za sajt World of Volley.

(Foto: MN Press)