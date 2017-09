Milko kao vino - 23, 21, 16, 24… Nastaviće se

“Igrao sam na četvorci. Nisam igrao peticu tokom priprema jer imamo dosta igrača koji mogu da odgovore na toj poziciji, i dosta dobro u tom sistemu funkcionišu”

Možda je kao vino, možda je na početku priprema popio eliksir mladosti, ali Milko Bjelica je bio baš dominantan na pripremnim mečevima Crvene zvezde. Pređete kroz statistiku i vidite kod njega neretko i brojku preko 20 poena. U prvom meču protiv Vršca dao je 23 poena, protiv Zenita je ubacio 21, protiv Tofaša 16, protiv Lokomotive 24 poena uz četiri skoka. Jedina malo slabija partija bila je protiv Borca kada je dao šest.

Obećavajuće, svakako.

Zato smo razgovarali sa Bjelicom o onome što čeka njega i ceo tim i pokušali da pronađemo razlog ovakvog uspona u odnosu na prošlu sezonu. I našli smo jedan deo rešenja - pozicija. Drugi je naravno minutaža.

Milko, koja je ovo evroligaška sezona po redu? Deseta?

"Mislim deveta ili deseta. Ali, s druge strane, drugačiji je format, tako da imam osećaj da je druga a-ha-ha. Imam osećaj da će ove sezone ekipe biti jače nego prošle godine. To su moje prognoze. Da se dosta ekipa pojačalo i da nas očekuje jedna nedelja više sa po dve utakmice što isto može da predstavlja problem u fizičkom smislu. To je pakleni ritam".

Jedan na jedan sa “Zločestim”

Iskusan si, prošao si toliko toga, starosedelac si u ekipi. Kako ti se čini ova “nova” Zvezda, to jest njen novi ciklus?

"Do sada bih ocenio da ovo dosta dobro izgleda. S ozirom na to da je toliko promena bilo, da je novi stručni štab. Mislim da smo dosta dobri za ovaj period od mesec i po dana, sada imamo ozbiljnije provere u Grčkoj i počinje prvenstvo. Jedina stvar koja nije bila dobra do sada je to što nismo bili kompletni nijednu utakmicu. Čekamo Lazu, čekamo Peru da se skroz uključi u program i da vidimo skroz kako to izgleda. Do sada sam zadovoljan i mislim da sve ide kako treba".

Mnogi koji su videli statistiku iz pripremnih utakmica kažu da je Milko kao vino. Sve same dobre i visoke brojke.

"Kroz karijeru sam prihvatao različite uloge u timu. Prilagođavao sam se kolektivu i davao maksimum. Ove godine moja uloga je malo drugačija. Više vremena provodim na poziciji broj četiri. To je moja prirodna pozicija i koju veći deo karijere igram".

Izgleda da ti je sada četvorka baš legla.

"To mi odgovara i tako je ispalo u ovom pripremnom periodu. Naravno, mislim da imam kvalitete i odgovornosti od kojih ne bežim, od moje uloge u ekipi. Oberučke sam prihvatio. Sigurno je da ću, bez obzira na sve, imam dovoljno želje i motiva za dokazivanjem. Daću sve od sebe da nastavim da igram dobro".

Mnogi priželjkuju da te vide baš na četvorci. Da li će i ove sezone biti "šetanja" na pozicijama.

"Tako je bilo do sada. Nisam igrao peticu jer imamo dosta igrača koji mogu da odgovore na toj poziciji, i dosta dobro u tom sistemu funkcionišu. U razgovorima sa trenerom smo tako profilisali".

Kako ti se čine stranci koji su došli u Zvezdu?

"To su stranci, izuzev Lesora koji je tu po godinama mlađi, koji imaju istoriju u Evroligi i evropskoj košarci. Gde su stvarno imali iza sebe fantastične sezone. Sa Ročestijem sam igrao u reprezentaciji Crne Gore, bio je najbolji strelac Evrolige što dosta govori o njemu. Već u prvom meču je pokazao da ima ideju, da razume košarku. Brzo je naučio akcije što govori o njegovoj košarkaškoj inteligenciji. Protiv Pere sam igrao bezbroj puta. Vratio se Pera, njegovo iskustvo će dosta pomoći. I njegovi saveti".

Prošle sezone Crvena zvezda je igrala sezonu iznad svih očekivanja, ostvarila je 16 pobeda u Evroligi, osvojila ABA ligu i srpski šampionat. Pitali smo Bjelicu da li mu nedostaju saigrači iz protekle sezone?

"Kroz karijeru sam navikao da menjam timove. Bukvalno skoro svake godine sam menjao ekipu ili sastav. To je nešto što je meni postalo sasvim normalno. To je naš posao, tako se dešava. Danas su oni otišli, sutra ću ja, možda ćemo se naći negde. Ali, svi smo u kontaktu, u odličnim odnosima, imali smo lepu sezonu. To je naravno teško zaboraviti".

Za kraj, verovatno i najvažnije, mnogi se pitaju da li će Milko nastaviti sa ovakvim igrama i partijama kao u pripremnom periodu. Svojim iskustvom mogao bi značajno da doprinese mladom timu crveno-belih.

"Naš sistem je takav da otprilike protiv svakog protivnika neko izađe u prvi plan. Dosta zavisi od odbrana i drugih stvari. Naravno, neću bežati od odgovornosti, imam dosta toga da pokažem i željan sam da igram, pre svega".

Kako se osećaš fizički?

"Osećam se odlično, kao i svi momci. Naravno, još treniramo spremamo se. Da kucnem u drvo, samo da nas posluži sreća i mislim da će sve biti kako treba"

