Milojević: Bili smo bliži pobedi, ali Stojković...

“Nije moglo više da se očekuje“, kaže Zvezdin trener o samoj utakmici

Loš fudbal, malo šansi, doduše sve pred Partizanovim golom. Ipak, trener Crvene zvezde Vladan Milojević nije zadovoljan, jer njegovi igrači nisu uspeli da realizuju nijednu od nekoliko izglednih situacija pred protivničkim golom u 155. večitom derbiju. “Krivica“ jednog čoveka...

“Ne mogu da kažem da smo zadovoljni. Nikad nisam zadovoljan nerešenim rezultatom. U prvom delu je igra na nešto i ličila, a u drugom se video umor kod igrača. Da li je realno da bude na ravne časti? Mislim da smo bili bliži pobedi, imali smo prilike, dvaput je Stojković odbranio. Nije moglo više da se očekuje, obe ekipe su pružile maksimum u ovom trenutku“, rekao je Milojević ne štedeći reči hvale za Partizanovog golmana.

“Nema tu šta da se krije, Stojković je uveo Partizan u Ligu Evrope. Da nije bilo njega ne bi bilo ni Partizana u Evropi“.

A ona jedna šansa za Boaćija koju je upropastio džombast teren?

“Ako je tako trebalo da bude – tako je trebalo da bude. Neki put džomba pomogne, drugi put ne“.

Da se vratimo ipak na početak i pitanje zašto večiti rivali nisu mogli više u ovom trenutku?

“Imamo dosta igrača koji nisu prošli pripremni period. Imaće momci nekoliko dana da se odmore, da malo zaborave fudbal, a onda da treniramo jer nas čeka naporna sezona“.

To je samo početak. Evropski napori stigli su na naplatu. Biće ih samo još više, jer će večiti cele jeseni igrati u ritmu četvrtak - nedelja.

“Moramo da se prilagodimo. Gledao sam dosta ekipa koje su igrale Evropu, imaju isti problem - pražnjene. Bio je i veliki ulog, zna se šta derbi znači. Moramo da se naviknemo. Zato sam rekao da nisam zadovoljan rezultatom. Gde god igramo tražim više. A dosta je faktora koji utiču na igru. Počeli smo sezonu 10. juna, teško je po ovim vrućinama, ima ljudi koji samo šetaju pa im padaju glave, a igrači moraju da trče, plus putuju, naporan je to ritam. Neki put srce hoće, ali telo i noge ne slušaju. Opet, oni su profesionalci i to moraju da shvate“.

I za kraj odgovor na informaciju dnevnog lista Informer da je Ričmond Boaći već napustio Zvezdu i za 4.000.000 evra prešao u Kopenhagen?

“Nema tu informaciju. Stvarno vam kažem. Oni koji su tu su igrači Zvezde“.

