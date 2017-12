Milojević: Bitan je rezultat, lepe igre se niko ne bi sećao

“Sve zasluge idu igračima. Sada će da uživaju, a mene znate - ja ne znam da se radujem“, dodaje arhitekta Zvezdinog uspeha

Zvezda je čekala i dočekala. Pod vođstvom Vladana Milojevića. Vođena preciznom trenerskom rukom iskusnog stručnjaka Vladana Milojevića Crvena zvezda je nastavila nisku odličnih evropskih izdanja, savladala Keln i navijačima podarila - proleće.

Dovoljno da se trener Crvene zvezde opusti kao retko kada. Posle poslednjeg sudijskog zvižduka stisnuo je pesnice i mahao ka zapadnoj tribini. Nije mogao da suzbije nabujale emocije.

"U ime svih nas izražavam saučešće porodici navijača koji je preminuo na tribinama. Iskreno, ne znam odakle bih krenuo. Posle 25 godina Zvezda čeka proleće u Evropi. To smo mi zaslužili igrama. Mogu da kažem da jednostavno ne bismo to mogli da uradimo sami. Bila nam je potrebna energija navijača. Ponosni smo na ovakve navijače, danas je bilo nemoguće da ne pobediš. Osvrnuo bih se na početak, jedina smo ekipa koja je došla do proleća iz prvog kola. Sve zasluge pripadaju igračima, pokazali su enormnu ljubav prema klubu. Mnogo su se odricali, uvek sam verovao u njih. Grupa je bila teška, u startu smo bili autsajderi. Ali imali smo veliko srce. Pohvalio bih i sve ljude u klubu, od uprave do radnika na terenu. Idemo dalje. Igrači će da uživaju, a mene znate. Ja ne znam da se radujem. Razmišljam o sledećoj utakmici“, rekao je u dahu Vladan Milojević.

Zvezda nije odigrala najbolju ovosezonsku utakmicu, ali Milojević kaže da je to bio deo plana.

"Ovo je bio jedini način da im odgovorimo, njihovim oružijem - htenjem, brzinom, snagom. Morali smo da budemo bundesligaška ekipa i da skratimo prostor. Znao sam da utakmica neće biti lepa za oko. Oni imaju probleme, ali su jako opasan tim. Rezultat je bitan, niko se ne bi sećao lepe igre, svi bi potpisali rezultat. Pokušali smo da im zatvorimo sve prilaze, video sam protiv Šalkea da su mnogo bolji. Danas nisu imali toliko udarca. Odlučili smo se za ovakav način igre".

Objasnio je na koji način je rasteretio igrače.

"Rekao sam da uživaju i rade ono što smo uradili. Znam koliko su svi iščekivali utakmicu, pokušao sam da ih rastertim rečima da sam uvek ja taj koji će podmetnuti leđa. Njihovo je da uživaju i vesele", zaključio je Milojević.

