Milojević: Imamo dva tima, BATE zabranjena tema! Strpljenje za Rikardinja, veliki je profesionalac...

„Imali smo naporna dva meseca, odmorili smo se i napunili baterije, utakmica sa Javorom je vrlo bitna utakmica za nas“, rekao je strateg crveno-belih

Javor u gostima, BATE u mislima. Tim motivom se možda vodi veliki broj navijača Crvene zvezde, ali ne i strateg srpskog vicešampiona Vladan Milojević. Šef stručnog štaba crveno-belih poručio je da kao i uvek razmišlja isključivo o narednoj utakmici, koja bi u slučaju pobede dodatno učvrstila njegov tim na čelu tabele, a tek nakon nje okrenuće se premijernoj utakmici u grupnoj fazi Lige Evrope sa šampionom Belorusije, koja je na programu idućeg četvrtka od 21.05.

Ekipa iz Ljutice Bogdana će se u subotu od 19 časova potruditi da napravi najbolju moguću uvertiru za predstojeći evropski izazov.

„Imali smo naporna dva meseca, odmorili smo se i napunili baterije, vrlo bitna utakmica za nas. Svi očekuju utakmicu u četvrtak protiv BATE-a, što je normalno, ali je za nas to zabranjena tema. Jako teško gostovanje, na početku trenerskog posla sam bio trener Javora, znam kako grad diše, kako rade, izuzetno teško i neprijatno gostovanje, bez obzira na to koliko su sakupili bodova dosad. Izuzetno smo spremni, mogu da računam na sve igrače“, rekao je Milojević.

Pred Zvezdom je pakleno težak raspored.

„Mislim da je za igrače najbolje kada imaju utakmice, oni to više vole nego treninge. To je nešto novo, nećemo imati slobodno, ali kao što smo fokusirani za evropske mečeve, tako ćemo biti i za evropske. Ne želimo nikakav alibi, svaka naredna utakmica je najbitnija“.

Milojević računa na veliki broj igrača, što olakšava posao u ovakvoj situaciji.

„Veliki broj rotacija može da utiče na to da čitav sistem počne da gubi smisao, a sa druge strane bez rotacija može da dođe do umora. Adekvatno smo popunjeni na svim mestima. Imam dva tima na koja mogu da računam bez ikakvih problema. Sigurno će doći do zamora, žutih kartona, moram da računam na sve igrače i da oni budu spremni u svakom trenutku“.

Branko Jovičić je licenciran za Ligu Evrope i u Zvezdi se nadaju da će biti spreman do same završnice grupne faze. Sa druge strane, Nenad Krstičić se pokazao kao odlično rešenje u veznom redu.

„Krstičić je izuzetan igrač, sa internacionalnim iskustvom, odmah se uklopio, u idealnim je godinama. Svi povratnici su doneli dodatni kvalitet treninzima. Kada je u pitanju Jovičić. Možda će igrati, možda i neće, nećemo žuriti, nema potrebe. Bitno je da ozdravi da bude psihički spreman. On trenira i sa štakama. Očekujem da ćemo imati Branka krajem novembra. Čekaćemo zeleno svetlo medicinskog tima.“

Rikardinjo se nametnuo u prijateljskoj utakmici protiv Rada.

„To su moji igrači, gledam ih kao svoju decu, uvek će imati moju podršku. Ima kvalitet, treba biti strpljiv, a ja sam strpljiv. Veliki je profesionalac, timski igrač, lepo vaspitan. Biću strpljiv prema svima njima, optimista sam što se toga tiče“, rekao je Milojević.

Piše: Nenad Jovanović

(FOTO: MN Press)