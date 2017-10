Milojević o bolu i umoru...

"Nije lako mojim igračima, posebno reprezentativcima", napominje trener Zvezde

Paklen ritam utakmica za fudbalere Crvene zvezde nastavlja se sutra. Na redu je odloženi meč devetog kola Superlige protiv Spartaka iz Subotice koji se igra u sredu od 18 časova na stadionu Rajko Mitić.

Šef stručnog štaba Vladan Milojević očekuje novu pobedu.

"Vrlo malo vremena imamo da se pripremimo za utakmice. Čekam da vidim kakva je situacija sa mojim igračima. Znam da ona zbog povreda nije sjajna, ali sutra će istrčati najboljih 11 na teren. Četiri ili pet fudbalera je bilo na snimanju posle prethodne utakmice. Nisam baš srećan što je situacija takva, ali rekao sam igračima da sam morao da promenim neke planove i da će oni koje sam možda planirao da sačuvam morati da igraju. To sa sobom nosi i dozu rizika, ali to je moj rizik kao trenera i potpuno sam spreman da ga preuzmem, iako će možda kasnije biti posledica", istakao je Milojević.

Po običaju, usledili su i komplimenti na račun narednog protivnika.

"Spartak je pravi hit ove sezone. Imaju sjajne rezultate, odličnu igru i dobro ukomponovanu ekipu. Za mene to nije slučajnost, jer na klupi imaju jako dobrog trenera Acu Veselinovića sa kojim sam nekada igrao u mlađim kategorijama Crvene zvezde. Jako ga dobro poznajem, kao i njegovu fudbalsku filozofiju. On je odličan i perspektivan trener, lepo je upakovao svoju ekipu, koja u svakom trenutku zna na terenu šta treba da radi. Rezultati koje imaju iza sebe dovoljno govore o njima", podvukao je Milojević, koji nije želeo da se vraća na prethodni duel sa Lučanicima.

(1,10) Crvena zvezda (9,00) Spartak (16,00)

Sreda, 18.00

Osvrnuo se Zvezdin trener i na umor i bol kod svojih fudbalera koji je, kako kaže, prisutan.

"Nisam od onih koji prave dugoročne planove. Umor je cena nečega što vam donosi takmičenje, kada igrate na tri koloseka. Nije lako mojim igračima, posebno reprezentativcima. To se najbolje vidi na Boaćijevom primeru koji ima duga putovanja do Gane, menja vremenske zone, to zaista nije lako. Takođe, Filip Stojković igra bez prestanka. Čak i kada imamo malo vremena da se odmorimo kad je reprezentativna pauza i da poradimo na nečemu novom nedostaje nam dosta igrača koji su u svojim nacionalnim timovima. To je jedno veliko iskustvo i tu se vidi šta znače profesionalizam i odricanje. U jačim evropskim ligama sigurno imaju veći broj igrača. Videli smo da Arsenal ima preko 50 momaka registrovanih za Ligu Evrope. Ti timovi imaju skoro tri postave. To je tako i mi moramo da se naviknemo i prilagodimo. Moji igrači znaju da moraju da ignorišu i bol i umor. Tako će verovatno sutra na terenu biti dosta rovitih igrača, jer, nažalost, nemam mogućnost da ih odmorim i sačuvam."

Crvena zvezda je najefikasnija ekipa u Superligi sa postignutih 30 golova, a Spartak je sa 27 pogodaka na drugom mestu.

"Iskreno bih voleo da meč bude efikasan sa naše strane, a ne njihove. To je lep podatak koji pokazuje kvalitet Spartaka i njihovu fudbalsku filozofiju. Sigurno će navijači moći da uživaju u lepom fudbalu i pozivnica za njih uvek stoji, mnogo nam znače navijači, oni su fenomenalni. U ovom trenutku stvarno treba pomoći našim igračima, oni su to zaslužili", zaključio je Vladan Milojević.

(FOTO: Star sport)