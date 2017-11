Milojević: Rad nije manje vredan od BATE Borisova

Trener Crvene zvezde skreće misli sa ključnog meča u Ligi Evrope...

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević kazao je danas da je predstojeći meč protiv Rada najvažniji i da svaki drugačiji pristup nije dobar, bez obzira što posle njega sledi ključni duel protiv BATE Borisova u Ligi Evrope.

Milojević je pozvao navjjače da dođu u što većem broju, pomognu ekipi, ali i uveličaju svečanost otkrivanja spomenika legendarnom Rajku Mitiću ispred stadiona koji nosi njegovo ime.

"Protiv Borca u sredu smo započeli ciklus od devet utakmica do kraja prvog dela sezone, igraćemo na tri dana. Kup smo uspešno preskočili, a sada sledi Rad, koji je pokazao zavidan nivo, oslonjeni su na njihovu omladinsku školu, stvorili su mnogo igrača u evropskim razmerama, plus iskusni igrači povratnici i trener Slađan Nikolić. Bez kurtoazije, neće nam biti lako, a na nama je da budemo koncentrisani", izjavio je Milojević na konferenciji za medije i dodao da nema kadrovskh problema, jer su se timu prikjučili reprezentativci Nemanja Radonjić i Nenad Krstičić.

On je iskoristio priliku i da pohvali omladince koji su predvođeni Dejanom Joveljićem u derbiju savladali Partizan 4:1.

"Joveljić je aktuelan jer je golgeter, ali nije samo on, omladinska škola radi dobro, imamo dosta igrača, ne treba da se plašimo za budućnost. U svakom slučaju ima vremena za debi, nije suština da debituje samo da bi upisao debi. I on i još igrača treba samo da nastave tako", rekao je Milojević i dodao da je mnogo lep gest što je nekoliko prvotimaca uživo posmatralo omladinski derbi.

Zvezdin trener je po ko zna koji put apostrofirao da je naredna utakmica najvažnija...

"Ništa manje nije vrednija sutrašnja utakmica sa Radom, od naredne u Ligi Evrope. Ona nam je sad najbitnija. Ima vremena za BATE, ali u fudbalu je uvek naredna najvažnija, osim ako je neko finale na kraju sezone".

Utakmica 17. kola Superlige između Crvene zvezde i Rada igra se u subotu od 16 sati.

