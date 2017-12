Milojević se otvorio Grcima: Želeo sam što više Srba u timu! Protiv Kelna smo mogli da rasprodamo dva stadiona!

„Trenutno uživam u Crvenoj zvezdi, radujem se svakom treningu, ali videćemo šta će biti u maju“, poručio Zvezdin šef stručnog štaba

Veličina slova A A A

Uspeh Crvene zvezde i proleće u Evropi posle 26 godina odjeknulo je širom Starog kontinenta. Grčki mediji su veliki prostor posvetili uspehu tima Vladana Milojevića. Možda i zbog činjenice da je trener crveno-belih prošle sezone uspešno vodio Panionios, te da se već mesecima pominje kao ozbiljan kandidat za novog trenera PAOK-a i Olimpijakosa.

On je u izjavi za radio „103,3“ pričao o tome kako je sklapao pobednički mozaik, iako nije imao vremena za pripreme.

„Kada sma došao u klub Crvena zvezda je imala mnogo stranaca, dok su kvalitetni srpski igrači bili u inostranstvu. Rekao sam ljudima u klubu da sam sa Panioniosom napravio dobar rezultat, jer sam imao jaku grupu domaćih igrača. Takođe, znao sam da moramo da vratimo našu decu iz inostranstva koja imaju jak mentalitet pobednika. Stranci, ponekad, gledaju samo svoj interes. Oni ne mogu da osećaju isto što i fudbaleri koji su odrasli ovde. Drago mi je tp smo vratili našu decu“, poručio je Vladan Milojević.

Crvena zvezda je prevazišla sva očekivanja. Trener srpskog vicešampiona je ponovio ono što priča za srpske medije.

„Mnogo je lep osećaj posle svega što smo uradili. Crvena zvezda je ogroman klub, koji je u prošlosti imao ozbiljne probleme. U Srbiji je tokom devedesetih bilo važno samo da se preživi, osetilo se to i na fudbal. Ove godine je prvi zadatak bio da se posle deset godina plasiramo u Ligu Evrope. Prvazišli smo i to“.

Grci su bili upoznati sa činjenicom da je Marakana bila rasprodata za odlučujući meč protiv Kelna.

„Crvena zvezda ima fantastične navijače. Oni žele da vide klub tamo gde je nekada bio. Poslednjih godina klub je ispadao u drugom ili trećem kolu kvalifikacija. Ove godine smo se domogli grupne faze i svi su pričali da smo autsajderi u grupi sa Arsenalom, Kelnom i BATE Borisovom. Međutim, igrali smo sa mnogo energije. Protiv Kelna je na stadionu bilo 60.000 ljudi, atmosfera je bila takva da bismo rasprodali dva stadiona. Sve je bilo fantastično, jer su na meč protiv Arsenala u Londonu dolazili ljudi iz Kanade. Impresivno, ali morate da znate da 60 posto Srba navija za Zvezdu“.

Kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde pominje se Ben iz Olimpijakosa.

„Mnogo toga je već napisano. Za mene je najvažniji meč protiv Partizana koji igrao u sredu. Poenta je da moramo da prodajemo igrače, pojedinci su zaslužili da zarade ozbiljan novac. U zavisnosti od odlazaka biće i dolazaka. Prvo moramo da vidimo ko će napustiti klub“.

Milojević ima ugovor sa Zvezdom do maja. Onda bi mogao da krene put Grčke, mada je već dobio ponudu za produžetak saradnje sa crveno-belima. Žele ga u Solunu, žele ga u Pireju.

„Oni koji me poznaju znaju da sam profesionalac. Prvo želim da kvalitetno obavim posao, imam ugovor do maja. Trenutno uživam u Crvenoj zvezdi. Drag mi je svaki trening. Videćemo šta će biti kada se završi prvenstvo. Niste sigurni nikada u fudbalu, moji koferi su stalno spakovani“, ostao je misteriozan Vladan Milojević.

(Foto MN Press)