Milojević: Šeki, ne brini

Trener Crvene zvezde gospodski posle pobede u Kelnu

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Kelna)

Prvi put u klupskoj istoriji, Crvena zvezda je ostvarila pobedu na gostovanju u grupnoj fazi Lige Evrope. Iako su joj pred početak sezone manje-više svi predviđali još jedan evropski sunovrat, na kakve su navijači morali da naviknu poslednjih godina, ova Zvezdina generacija upisala se u klupske anale. A šef struke Vladan Milojević, arhitekta crveno-bele renesanse, dobro zna šta sve piše u Zvezdinoj istoriji.

"Istoriju moramo da poštujemo i to je mali doprinos od nas", rekao je trener crveno-belih posle teško izvojevanog minimalca u Kelnu, podsetivši da je sadašnji sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela igrao protiv istog rivala 1988. godine.

Nije zaboravio ni Dragoslava Šekularca, tadašnjeg šef struke Crvene zvezde, koji je u tom teškom porazu od 0:3 u Kelnu udario redara, bio suspendovan i potom morao da napusti Ljutice Bogdana. Baš zbog toga, legendarni Šeki je uoči ovog novog sudara rekao da ga ništa ne bi obradovalo kao osveta Kelnu.

"Naša legenda Dragoslav Šekularac ne mora da brine", nasmejao se Milojević.

O samoj utakmici.

"Dobro smo se pripremili, iako nismo imali baš puno vremena. Naš plan je išao baš kako treba u prvom poluvremenu. Mogli smo da rešimo utakmicu, imali smo dobre i izgledne šanse, mnogo završnih pasova za koje smo mogli da nađemo bolja rešenja, ali to je fudbal. Keln je u drugom poluvremenu pokušao sa promenom formacije, znali smo da ćemo imati veliki pritisak. Branili smo se, imali smo pritisak drugo poluvreme, imali smo sreće, a sreća prati hrabre. Igrači su baš želeli ovu pobedu. Ponosni smo, igrali smo hrabro, muški protiv dobre ekipe i mislim da smo zasluženo pobedili".

Naravno, nije sve bilo idealno, a možda ne bi bilo ni normalno s obzirom da Zvezda toliko godina nije igrala Evropu. Svestan je i Milojević pada u drugom poluvremenu.

"Ono što je ključno je da je Bundesliga ozbiljno takmičenje. Mi takve protivnike u našem prvenstvu nemamo, tamo je svaka utakmica ozbiljna. Jačina takmičenja je takva da tera igrače Kelna da budu fizički bolje pripremljeni. Mi smo dali sve od sebe. Nemojte da zaboravite jako, jako bitnu stvar, a to je da mi treniramo od 10. juna, imamo i reprezentativce. Oni nemaju pauzu. Igrali smo na plus 40 stepeni Celzijusa i ne znam kakvim temperaturama, dok je Keln na miru prošao pripreme. Imamo mnogo igrača koji su se kasnije priključili i to sad izlazi na površinu".

Ovaj put, crveno -beli su se izborili. I sada mogu da nastave da se nadaju da će čak i prezimiti u Evropi što bi prevazišlo i najoptimističnija očekivanja.

"Nama je primarni cilj bio da se vratimo i ušli smo u Ligu Evropa. Ovo nam je veliko iskustvo i razmišljam o svakoj utakmici posebno. Nismo uspeli protiv BATE-a, sad jesmo i tako ćemo gledati narednu. Tabelu ne gledam, videćemo na kraju".

