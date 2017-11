Milojević sprema Zvezdu za Kup: U Čačak sa najjačim snagama

"Ne razmišljam o tome da nekog odmaram za subotu, to je često mač sa dve oštrice", napominje trener Zvezde koji ne može da računa samo na reprezentativce

Reprezentativna pauza ne važi za fudbalere Crvene zvezde koje sutra od 16 časova u Čačku očekuje okršaj osminefinala Kupa Srbije protiv Borca.

Trener Vladan Milojević istakao je da je ekipa spremna za nove izazove.

"Kup je takmičenje u kojem imamo velike ambicije, kao i u svakom drugom. Bez obzira na poziciju na tabeli, mislim da Borac igra dobro, organizovano, i da samo zbog spleta raznih okolnosti zauzima poziciju gde su sada. Nećemo moći da računamo na igrače koje imaju reprezentativne obaveze, a što se tiče povreda, nemamo problema", rekao je Milojević.

Zvezdin trener ne razmišlja o problemima Čačana i pričama o štrajku.

"Ne obazirem se na njihove unutrašnje probleme, razmišljam samo o svojoj ekipi. Igrači kada izađu na teren, zaborave sve probleme. Momci koji igraju u Borcu su profesionalci, i siguran sam da će dati sve od sebe za boje svog kluba."

Milojevića ne plaši podatak da ne može da računa na najjače snage.

"Nikada se ne plašim. Imam poverenja u igrače i ponavljao sam često da ekipa koja izađe na teren jeste najbolji mogući tim. Svi momci zaslužuju da igraju i zbog toga sam često imao velike dileme oko sastava. Ne razmišljam o tome da nekog odmaram za subotu, to je često mač sa dve oštrice. Igraće najbolji mogući tim. Igrači su pripremljeni fizički, sada su i psihički odmorniji, očekujem još da se vrate igrači koji su sa reprezentacijama i da sve protekne u najboljem redu i da budu spremni za subotu."

U ekipu se vratio Branko Jovičić i to nakon dužeg odsustva zbog povrede.

"On je veliki profesionalac, svestan je situacije, pokušao je na sve moguće načine da se što brže oporavi. Od njegove spremnosti i datih momenata utakmica zavisi kada će zaigrati. Treba biti mudar, dolazi iz dugog procesa oporavka, sad polako mora da uđe u ritam. Nemam dilemu da će on to da uradi, ali ja sam neko ko je strpljiv i neću žuriti, jer ne želim da ugrozimo njegovo zdravlje. Ne mogu da predviđam ništa, ali verujem da čemo vrlo brzo znati kada će zaigrati", zaključio je Vladan Milojević.

