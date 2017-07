Milojević: Stop euforiji – to ne volim! Razmišljamo samo na jedan način – profesionalni

„U sportu i klubu kao Crvena zvezda nemate puno vremena da uživate u onome šta ste osvarili. To je samo taj trenutak posle utakmice, već sutradan se razmišlja o novom izazovu“, poručuje strateg crveno-belih

Fudbaleri Crvene zvezde nemaju vremena za preveliko slavlje. Prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope sa praškom Spartom stavljena je u arhivu i sada se samo razmišlja o prvenstvenoj utakmici sa Radom (nedelja, 19.00).

Za takvu situaciju u svlačionici najzaslužniji je šef stručnog štaba srpskog vicešampiona Vladan Milojević, koji je svestan da bilo kakvo euforično stanje može samo da škodi njegovom timu.

„U sportu i klubu kao Crvena zvezda nemate puno vremena da uživate u onome šta ste osvarili. To je samo taj trenutak posle utakmice, već sutradan se razmišlja o novom izazovu. Zbog toga je sport i lep, morate stalno da se dokazujete. Ne želim i ne vidim zbog čega bismo imali euforiju, utakmica je odrađena na najbolji način za nas, sada igramo protiv talentovane, nadarene ekipe, što je pokazala i u prvom kolu. Ne želim da razmišljamo na drugačiji način, osim profesionalni, kakvu god euforiju da imamo – to moramo da kanališemo. Rad ima svoju filozofiju, tu su igrači iz njihove omladinske škole, ali to su igrači koji su već dosta sezona u Superligi. Jedna dobra ekipica, u svim linijama, nadahnuta i motivisana. Resprektujemo ih maksimalno i tako ćemo se i spremati za tu utakmicu“, rekao je Milojević.

Izmena unutar tima po svemu sudeći neće biti previše.

„Najavio sam i prošlu konferneciju, nemamo toliki komotitet da razigravamo veliki broj igrača, zgusnut nam je raspored, razmišljamo i o prijateljskim utakmicama, ali nemamo puno prostora. Ono što me raduje, svi igrači su zdravi i što svi konkurišu podjednako za tim. Zavisi od mnogo detalja koji će tim izaći sutra. Imamo više stranaca nego što dozvoljavaju propisi, ali moraćemo da se naviknemo na takve uslove“.

Gelor Kanga je protiv Sparte odigrao verovatno najbolju utakmicu od dolaska u Crvenu zvezdu.

„Od mene nećete čuti pojedinačnu priču o igračima. Uvek jedan igrač napravi nešto dobro na utakmici i dobro je što je to tako. Voleo bih da svaki put to bude neko drugi. Šta je bilo sa Kangom prošle godine... Slagaću vas ako bih vam rekao da nemam informacije. Ja sam čovek koji voli da zna sve informacije. Važno mi je ponašanje na terenu, van terena i u svlačionici. Uvek kada je dobra atmosfera u svlačionici to se reflektuje na teren. Ne možete da merite, možda neki drugi igrači, koji više trče i obavljaju neke druge zadatke na terenu, imaju i veći efekat, ali to je ono što publika ne može uvek da bidi. Želimo da podignemo nivo igre u svakoj utakmci“.

Lica Zvezdine publike odavno nisu bila onako ozarena posle jedne evropske utakmice.

„Fudbal je jedna pozornica, mi smo kao neki scenaristi, koji prave predstavu. Fudbal se igra za publiku, prezadovoljni smo kada naša publika ode ponosna sa stadiona. Za to igramo i želimo da što više ljudi dođe da nas bodri. Ja sam neko ko želi da bude na zemlji, ne volim euforiju, to samo treba da nam bude put kojim želimo da idemo. Bitno je da imamo kontinuitet, što je najvažnije u fudbalu. Lepo je videti srećne navijače, to vam daje elan i podstrek za budućnost“, zaključio je strateg crveno-belih.

