Milojević: Svi imaju mane

„Zaslužili smo da budemo u društvu Kelna, Arsenala i Bate Borisova“, poručio Zvezdin trener

Veličina slova A A A

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je grupa u kojoj je Crvena zvezda sa Arsenalom BATE Borisovom i Kelnom veoma kvalitetna.

Ipak, on je rekao da sve ekipe imaju mane.

„Uvek se u grupi nađu nešto lakši i nešto teži protivnici. Grupa je dobra, protivnici su jaki što je i normalno za ovu fazu takmičenja. Sve ekipe imaju kvalitet čim su došle do ovde, čak i one naizgled slabije koje su na putu do Lige Evrope izbacile favorita. Svaka ekipa ima svoje vrline i mane, proučićemo ih. Zvezda zaslužuje da igra Ligu Evrope i da odmeri snage sa jačim timovima. Mnogi naši igrači nisu osetili takve mečeve, pogotovo mladi i to je pravac kojim Zvezda želi da ide“, rekao je Milojević.