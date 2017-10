Milojević: Zvezda ne zaostaje za Arsenalom! Neka region priča o nama

„Situacija oko Kange biće poznata pred utakmicu“, poručio je strateg crveno-belih

Arsenal je uvek bio Arsenal, ali Crvena zvezda vodi računa isključivo o svom dvorištu. Trener srpskog vicešampiona Vladan Milojević kao i uvek poručuje da će se njegova ekipa isključivo orijentisati na svoju igru, iz koje pokušati da nadmudri rivala i dođe do pozitivnog rezultata.

Naravno, veliki respekt prema engleskom velikanu je izuzetno veliki.

„Konačno možemo da pričamo o ovoj utakmici, očekujemo spektakl, dolazi jedna od najboljih svetskih ekipa, iz prvenstva koje je po meni najbolje u Evropi. Bilo nam je izuzetno drago kada smo izvukli Arsenal, Srbija i region su čekali ovu utakmicu. Ništa manje Zvezda sa svojom istorijom ne zaostaje za Arsenalom i bile su joj neophodne utakmice. Šta reći posebno o Arsenalu, ekipa koja igra lep i moderan fudbal. Gledaćemo da se suprotstavimo na najbolji mogući način. Nismo se ništa specijalno pripremali, stadion će biti pun, nećemo ništa da obećavamo. Daćemo sve od sebe i videti kakav će biti rezultat. Za mene je posebno drago zbog jučerašnjeg događaja, bilo mi je puno srce kada sam video ekipu iz 1978. godine, kada sam imao osam godina. Sve što sam o njima znao saznao sam od svog oca, a juče smo doživeli trenutak koji ne može da se kupi i plati, bilo mi je puno srce kada sam video svoje igrače zajedno sa njima. Nadam se da će i ovu generaciju jednog dana pamtiti po lepom, baš kao što pamte i njih“, rekao je Milojević.

Pošto Arsenal ima dosta loš skor na gostovanjima, teško se nose sa pritiskom, da li mogu da podlegnu pritisku paklene atmosfere na Marakani.

„Mislim da su oni dovoljno iskusni, kada govorimo o porazima, pričamo o porazima u Ligi šampiona. Imaju čistu pobedu protiv BATE Boriosva na strani. Dva takmičenja nemaju mnogo dodirnih tačaka, Premijer liga je najjače takmičenje na svetu, možda oni ovde igraju rasterećnije, imaju šest bodova i prvi su u grupi. Atmosfera će biti vrela kao i uvek, koliko će im praviti problema – to ne znam. Voleo bih da im napravi, ali videćemo“, dodao je Milojević.

Arsenal će ipak biti dosta podmlađen na stadionu Rajko Mitić.

„Arsen Venger ne potcenjuje nikoga, on igraju dosta takmičenja, ne znate koje je teže i sve to ima svoje. Imaju veliki fond igrača, koju god ekipu da izvedu jak su i moćan sastav. Ne gledam uopšte u tom pravcu“.

Da li je Kanga definitivno spreman za ovu utakmicu?

„Sigurno van tima će biti Milić, kao i Rikardinjo i Frimpong, sa Kangom ćemo videti pred sutrašnju utakmicu. On je kao i ostali izuzetno bitan. Vuče tu povredu još od Kelna, videćemo kakva će biti situacija“.

Da li Zvezda može da se suprotstavi načinu igre kakav igra jedan vrhunski tim iz Premijer lige.

„Videćemo sutra koliko možemo da ispariramo, igraćemo onako kako igramo. Fizički su izuzetno pripremljeni, stalno su na maksimumu, kad nas se to drugačije prezentuje. Mi ćemo da pariramo, imamo plan, baziramo se na naš način i ono što mi želimo da pružimo. Mnogo puta zavisi od protivnika, od psihologije, treme, taktike...“.

Gol na Hajberiju bio je jedan od najlepših u Zvezdinoj istoriji, da li je i ovoga puta pripremano nešto slično?

„Nismo uvežbavali, ali ako ga je tata dao, neka ga da sin. Neka bude tako. Rekli smo da je to što je uradio tim iz 1978. godine za veliko poštovanje i respekt, ali ćemo vidti šta će se sutra desiti“.

Legende iz tog vremena veruju da Zvezda može da pobedi ovaj Arsenal.

„Zato i jesu legende kluba. Znači svaki savet, kako momcima, tako i meni lično. To su ljudi koji su uticali na moju karijeru, uvek sam spreman da čujem njihov savet. Pokazuju veličinu optimizma i pozitivne atmosfere. Zato su tu gde jesu i zato se ponosimo njima“.

Da li je pritisak protiv Arsenala veći od nekih na drugim utakmicama?

„Nema lakih i teških utakmica. To su fraze koje se pričaju. To je sve dok počne utakmica da se igra. Ovo je najviši nivo, gde želiš da budeš kao klub, gde zaslužuješ da budeš kao klub. Ovi momci uglavnom nisu igrali ovako velike utakmice, to je izuzetno dobro za nas. Hoćemo da se izmerimo sa ovakvim ekipama. Mi ćemo da izađemo da se borimo i damo sve od sebe.“

Priča o Boaćiju i Čelsiju se rasplamsava, ali strateg crveno-belih nije želeo da govori na tu temu.

„Mislim da to pitanje nije za mene“, poručio je Milojević.

