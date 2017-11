Milojević: Zvezdini igrači ne smeju da se žale

Trener crveno-belih pričao o Radniku, Jovičiću, Joveljiću...

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je da zbog velikog broja utakmica ekipa nema dovoljno vremena za trening, ali da je takav život profesionalaca.

„Nije lako igrati u ovom ritmu. Skoro da nemamo vremena za trening, samo oporavak između utakmica. Mi smo profesionalci i trudimo se svaki dan da nadogradimo našu igru“, rekao je Milojević.

Crveno-beli u vanrednom 19. kolu Superlige dočekuju Radnik iz Surdulice (sreda, 18.00), što će im biti treća utakmica za šest dana, posle gostovanja BATE-u i Čukaričkom.

„Igramo sa ekipom koja dolazi iz negativnog rezultata u prošlom kolu (poraz od Napretka, prim. aut.), spoj su iskusnih i mladih igrača predvođeni trenerom (Simo Krunić) koji radi dobar posao. Očekujem tešku utakmicu, kvalitetnu i pozivam navijače da pomognu bez obzira što je radni dan“.

Na pitanje da li mu se neko od igrača požalio na umor, Milojević je rekao:

„Igračima ne dam da se žale! Ne smeju. To je njihov način života, opredelili su se za to, vole to što rade. Ako se žale onda neka menjaju posao“, istakao je Zvezdin trener i dodao da su za njega svi igrači isti, da bi ponekad kad bi mogao svih 25 stavio u tim, a nekad zamenio svih 11.

Kao što smo nagovestili, Milojević je potvrdio i da će se Branko Jovičić brzo vratiti na teren, ali da neće žuriti, jer želi da svede rizik na mininum, isto kao i kada je u pitanju debi supertalentovanog Dejana Joveljića.

„Sa Jovičićem ide sve kako treba, i to me raduje. Hoću da rizik svedemo na minimum. Očekujem ga brzo, videćemo da li sutra ili na nekoj narednoj utakmici. Isto važi i za Joveljića, hoćemo da 'stavimo u vatru' mlade igrače, svi čekamo njegov debi i očekujem da se desi u nekoj od narednih utakmica“, rekao je Vladan Milojević.

