Miloš Jojić - Nemac u glavi: Bolji sam igrač nego pre dve godine

„Bog uvek nagradi vredne i poštene“, kaže za MOZZART Sport prvotimac Kelna koji blista u poslednjih nekoliko sedmica na terenima Bundeslige

Veličina slova A A A

Petica za peto mesto! U lokalnom Ekspresu - najuticajnijem mediju Severne-Rajne Vestfalije - dobio je, doduše, čistog keca, ali kad se on sa nemačkog prevede na jezik razumljiv poznavaocima fudbala, onda je to najviša ocena kojom novinari nagrađuju fudbalere u zemlji svetskog šampiona.

Kao odlikaš u školi prošao je Miloš Jojić na vanrednom času iz poznavanja prilika u Bundesligi. Njegova partija u dresu Kelna protiv Ajntrahta očarala je lokalne izveštače i domaće navijače, a pogurala klub sa starog „Mungesdorfa“ na peto mesto tabele.

Ono koje vodi u Ligu Evrope.

Samo, popularni Zeka je iznad malograđanskih skrupula da bi pao u euforiju zbog jednog naslova i ocene, iako priznaje da mu prija što je proglašen igračem utakmice u dnevniku čiji je tiraž oko 120.000 primeraka.

„Moj cilj je da igram što bolje. Novine pišu i ocenjuju. Lepo jeste, ali kod novina i novinara s jedne i nas fudbalera sa druge strane postoje i dobre i loše strane. Trenutno, ide sve kako smo planirali, te su pohvale rezumljive, ali mi je - da se niko ne uvredi - bitniji komentar nekog stručnijeg lica. Na primer, da mi trener kaže kakav sam bio“, staloženim glasom priča Jojić u telefonskom razgovoru za MOZZART Sport.

I, dobro, šta vam lično reče Peter Šteger, osim što je za medije kazao kako ste „sami sebe golom nagradili za dobru igru“?

„Zadovoljan je šef. Kaže da mu je mnogo drago što sam uspeo da se izdignem iznad svega“.

Da niste, možda, bili posebno motivisani zbog kancelarke Angele Merkel, u utorak veče prisutne na stadionu?

„Ne, ne, ne... Znali smo da će da dođe, imali smo takve najave, čak smo i drugačiju reklamu nosili na dresu, sve zbog akcije „Mi smo zajedno“, koja podrazumeva bržu integraciju izbeglica u nemačko društvo. Ne znam kako je na Nemce delovalo njen dolazak, ja sam igrao normalno kao i svaki put“.

Po opštoj oceni - izvanredno?

„Moram prvo da kažem da sam posle godinu i po dana dobio pravu šansu. Pod tim podrazumevam baš šansu. Sve dosad bilo je na kašičicu. Uđem 20-ak minuta, počnem jednu utakmicu, na narednih nekoliko me nema... Evo, vezao sam četiri meča bez pauze, svaki put bio starter i odmah se to odrazi na učinak. Držao sam i principa „Bog uvek nagradi poštene i vredne“, izdržao težak periodu u karijeri i sad mogu da konstatujem da opet uživam u fudbalu“.

Uživaju i navijači Kelna u vašem doprinosu dobrim rezultatima. Otkako ste se ustalili u timu najpre asistencija protiv Ingolštata, pa golovi u dva vezana kola, Hamburgu i Ajntrahtu. Nagoveštaj da se pravi Miloš Jojić - kakvog pamtimo iz Partizana - ponovo razmahao.

„Pogoci su kruna kvalitetnog rada. Moram da priznam da skoro 18 meseci nisam imao odgovarajući ritam, bez utakmica u nogama, kad to kažem mislim na kontinuitet. Stoga sam i te kako zadovoljan kako sam igram. A igram dobro. Fizički se sjajno osećam, testovi su pokazali da, što se trčanja tiče, imam najbolje rezultate u ekipi. Popunjavanje statističkih kolona dolazi samo kao nagrada“.

Sa Jojićem u timu, Keln je na poslednje četiri utakmice osvojio sedam bodova i zadržao mesto koje vodi u Ligu Evrope. Jarčevi su trenutno peti, a u ovom kolu su, zahvaljujući svojoj pobedi i porazu Herte u Menhengladbahu napredovali za jedno mesto.

„Pre početka sezone, uprava nije kao prioritet postavila plasman u Evropu. Cil je bio da se „odbrani“ deveto mesto osvojeno lane. A onda nam se sve otvorilo, jesenji deo sezone odigrali smo baš kvalitetno, pratili su nas odlični rezultati i tu smo... Ništa još nije rešeno, jer u Nemačkoj ne mogu da se donose konačni sudovi u ovom delu sezone. Podsećam da smo tek 11 bodova iznad opasne zone, ali isto tako deset daleko od Lige šampiona. Verujem da možemo da napravimo istorijski uspeh i vratimo Keln u Evropu. Nekad je ovaj klub igrao finale Kupa UEFA, ranije imao važnu ulogu u Kupu šampiona, podsećaju se ovde ljudi tih vremena i čini se da je sadašnja generacija sposobna da posle četvrt veka opet izvede klub na međunarodnu scenu“.

U Keln ste stigli leta 2015. posle godinu i po provedenih u Borusiji iz Dortmunda. Sa ove vremenske distance, čini se da ste povukli pravi potez, iako ste na šansu čekali daleko duže nego na onu kod Jirgena Klopa među Milionerima.

„Teško mi je da govorim o tome, jer sam tek počeo da igram ovde, ali sam - to je sigurno - dosta bolji fudbaler nego pre dve godine. Vreme provedeno u Kelnu iskoristio sam da naučim niz stvari, najviše na planu psihologije, jer čovek u glavi mora da bude jak da bi izdržao ovo što sam ja. Pazite, došao sam iz Dortmunda kao pojačanje, razumljiva su bila velika očekivanja navijača i ljudi iz kluba, međutim, nisam očekivao da će baš ovako sve da se odvija, da ne igram dugo“.

To znači da je za uspeh potrebno promeniti način razmišljanja ukorenjen kod većine naših fudbalera koji smatraju da je sam potpis sa veliki inostrani klub dovoljan da bi u njemu i zaigrali?

„Tačno tako. Ja sam, pak, imao tu sreću da sam po prirodi racionalan i disciplinovan. Zato mi je bilo lako da se uklopim. U stvari, ja sam Nemac u glavi. A oni su prvaci sveta baš zato što su disciplinovani i što se uvek i svuda zna red. Kad sam bio dete maštao sam da dođem u baš u Bundesligu, jer sam znao da će mi ona prijati po karakteru. Zato sad uživam na terenu“, smeška se Miloš Jojić, „osmica“ Kelna, na kraju razgovora za naš sajt.

O REPREZENTZACIJI - PRVO DA SE USTALIM U KLUBU

U Jojićevoj biografiji je pet utakmkica za A reprezentaciju Srbije i status nekadašnjeg kapitena mlade selekcije, a poslednje partije u Kelnu nagoveštavaju da bi u dogledno vreme mogao da se nađe u krugu kandidata na koje Slavoljub Muslin računa u kvalifikacijama za Mundijal.

„To je pre pitanje za selektora, nego za mene. Da budemo pošteni do kraja: jesam spreman, ali bi prvo trebalo da se izborim za status standardnog prvotimca u Kelnu, tek onda da očekujem eventualni poziv. Daću sve od sebe da selektora „nateram“ da me pozove. Niko ništa ne bi trebalo da mi poklanja, za sve sam se u životu sam izborio i ne bi bilo u redu da se nađem na spisku ako to nije zasluženo igrama u klubu“, rekao je Miloš.

MODEST - POZITIVAC

Pjer Emerik Obamejan (25 golova) i Robert Levandovski (24) ratuju za status prvog strelca Bundeslige, a iz prikrajka šansu vreba Jojićev saigrač iz Kelna, Entoni Modest (22).

„Reč je o neverovatno pozitivnoj ličnosti. Uvek je nasmejan. Još bitnije - vredan. Zato ga hoće gol. Malo prostora mu je dovoljno da kazni odbranu rivala. Prošle godine je dao 15 golova i znali smo kakvim arsenalom raspolaže, sad je „debelo“ nadmašio taj učinak, ima još sedam kola do kraja da ga značajno uveća“, rekao je Miloš Jojić.

(FOTO: Star sport, MN Press, Action images)